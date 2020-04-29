Pirinç Suyu İle Saçlarınızı Uzatın

Saçlarınızı uzatmak için neler denediniz? Bakım yağları, beslenmede ek katkılar, serumlar, özel şampuanlar… Saçları hızlı ve sağlıklı uzattığı düşünülen pek çok yöntem var. Ancak pirincin saçlarınızı uzatma etkisi olacağını hiç düşünmediğinize eminiz!

Saçlarınızı hızla uzatırken, çok daha sağlıklı, güçlü ve canlı görünmelerini pirinç ile sağlayabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

Bu etkili saç uzatma yöntemi için tek ihtiyacınız pirinç ve su. Hiçbir şekilde pişirmediğiniz pirinç tanelerini temizlemek için yıkayın. Ardından pirince 2 bardak su ekleyerek en az bir saat bekletin. Dilerseniz 24 saate kadar bekletebilirsiniz. Pirinci süzün ve suyu saklayın.

Saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzaması için uzmanların önerilerine de kulak verebilirsiniz.

PİRİNÇ SUYU İLE SAÇLARINIZI HIZLI UZATMANIN YOLLARI

Pirinç suyunuz hazır. Peki bunu ne zaman kullanacaksınız? Saçlarınızı güçlendirmesi ve hızla uzatması için pirinç suyunu duşta son durulamadan önce kullanmanız öneriliyor.

Rutin bir şekilde duşta saçlarınızı şampuanla yıkayarak temizleyin. Hemen ardından ıslak ve temizlenmiş saçınıza pirinç suyu ile masaj yapın. Saç derinize ve saçınızın her yerine uygulayın. En az 20 dakika, maksimum 1 saat saçınızda pirinç suyunu bekletin. Bekleme süresinin ardından saçlarınızı durulayın.