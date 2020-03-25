Uzmanlara Göre Sağlıklı Saç Uzatmanın Yolları

Saç uzatmak hemen her kadının hayatının bir döneminde büyük çabalar harcadığı durumlardan biridir. Dışarıdan takviye ürünler, yağlar, şampuanlar kullanmanıza gerek kalmadan, uzmanların önerileriyle saçlarınızı hızlı, kolay ve en önemlisi de sağlıklı bir şekilde uzatabilirsiniz.

İşte saçları uzatan en etkili yöntemler:

İpek yastık kullanın.

Saç bakım uzmanları “İpek dokusu itibariyle saçlarınızda kırılmayı durdurur ve saçınızın sağlıklı uzamasına yardım eder” diyor. Yastık kılıfınızı ipek tercih edebilir ya da ipek uyku bonelerinden, saç bantlarından yararlanabilirsiniz.

İpek sayesinde saçlarınızdaki elektriklenmeler de önlenir. Bir denemekte fayda var, öyle değil mi?

İpek yastıklarda uyuyarak saç bakımınıza destek olun

Saçları kestirmek gerçekten hızlı uzamasını sağlıyor.

Bu bir efsane değil! Saç uzmanları ancak sağlıklı bir saçın sağlıklı bir şekilde uzayabileceğinin ısrarla altını çiziyor. Bir ipi iğnenin ucuna geçirir gibi düşünün. Uçları birbirinden ayrılmış bir ipi kolaylıkla iğneye geçirebilir misiniz? Saç uçlarımızın da sağlıklı olması oldukça önemli.

Sağlıklı saç derisi önemli.

Kepek ya da aşırı yağlanma gibi saç derisi şikayetleri olmayan kişilerin saçlarının daha hızlı uzadığını ve çok daha sağlıklı göründüğünü fark etmişsinizdir. Saçlar köklerden uzar. Bu da saç derisinin sağlıklı olmasının ne kadar önemli olduğunu gösterir. Saç deriniz nasılsa ona uygun bakım ürünleri kullanmanız gerekir.

Saçların uzaması için ipuçları

Stresi azaltıp doğru beslenerek saçlarınızı uzatabilirsiniz.

Stresin hayatımızda sorunlar yaratmadığı tek bir konu bile yok. Stres saçlarınızın uzamasını da engelliyor. Stresli hissettiğiniz dönemlerde yoga, meditasyon ya da nefes egzersizleri yaparak sadece saçlarınıza değil vücudunuza ve zihninize de fayda sağlarsınız.

Beslenmeniz de saçlarınızı etkiliyor. Vitamin ve antioksidan alımınızı artırarak saçlarınızı daha hızlı uzatabilir, ayrıca bu besinlerle stresten de uzaklaşabilirsiniz.

Saçlarınızın uzamasına yardımcı olacak besinleri öğrenmek için tıklayın.

Nem maskeleriyle saçınızı uzatın.

Uzmanlar iki haftada bir nem maskeleri yapmanızı öneriyor. Daha sık uyguladığınız takdirde saçlarınız ağırlaşabilir ya da yağlanma sorunları ortaya çıkabilir. O nedenle iki haftada bir en ideal süre.

Şampuan öncesi uygulayacağınız nem bakım maskeleri, saçlarınızı güçlendirmenize ve kırılmayı azaltmanıza yardımcı olur. Bu da sağlıklı bir saç demektir. Sağlıklı bir saçın sağlıkla uzadığını da belirtmiştik.

Saçların uzaması için neler yapılmalı?

Saçları doğru taramak ve toplamak uzama hızını etkiliyor.

Saçlarınıza en çok zarar ısı ve tarama şekliyle verirsiniz. Aşırı ısıl işlemden saçlarınızı uzak tutmaya özen gösterin.

Peki doğru saç tarama yöntemi nedir?

Saçlarınızı taramaya uçlardan başlayın. Daha sonra boydan tarayın ve en son diplere geçin. Böylece saçlarınızı kırmadan nazik bir şekilde taramış olursunuz. Uzmanların önerdiği saç fırçası tipi ise yuvarlak, plastik kıllara ve yastıklı bir tabana sahip fırçalar. Saç derinize parmak uçlarınızla yapacağınız hafif masaj da kan dolaşımı sağlayarak saç bakımınızı destekler.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da saçları yıpratmadan toplamak. Sert lastikli tokalarla saçlarınızı topladığınızda hem yoğun baş ağrısı hissedersiniz hem de saçlarınızı kırarak zarar verirsiniz.