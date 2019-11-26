2010’lu Yıllara Damgasını Vuran Lüks Marka ve Sneaker İş Birlikleri

Prada ve Adidas, sosyal medya hesaplarından ortak bir görsel paylaşarak yeni bir tasarımla karşımıza çıkacaklarını duyurmuştu. Merakla beklenen bu işbirliğinin detayları nihayet açıklandı: Prada x Adidas işbirliği ile tasarlanan, 700 adet ile sınırlı sayıdaki Prada Superstar spor ayakkabı ve Prada Bowling çantası satışa sunuluyor.

adidas ve prada işbirliğiyle tasarlanan superstar ayakkabısı.

İtalyan lüks moda evi Prada, Adidas’ın 1969 yılında piyasaya sürülen Superstar spor ayakkabısını farklı bir modelle karşımıza çıkarıyor. “Optik Beyaz” teması ile yola çıkılan koleksiyonda Prada ve Adidas’ın logoları birlikte kullanılıyor. Bu muhteşem ayakkabıya ek olarak marka, Adidas Superstar’ın estetiğine uygun olarak bir bowling çantası da tasarladı. Her iki tasarımdan da sınırlı sayıda üretildi.

Prada ve Adidas işbirliğiyle tasarlanan bu iki model 4 Aralık 2019’da satışa sunulacak.

2010’lu Yılların En İyi Sneaker İşbirlikleri

1930’lu yıllardan günümüze birçok spor ayakkabı işbirlikleri yapıldı. Eski dönmelerde sporculara odaklı işbirlikler yapılırken, 2010’lu yıllarda işler biraz değişti. Şimdilerde bu işbirlikleri müzisyenlerin, moda tasarımcıların, sanatçıların ve stilistlerin tarzlarını yansıtıyor.

İşte 2010’lu yılların en çok dikkat çeken sneaker işbirlikleri!

#1 Adidas Originals by Jeremy Scott (2010)

jeremy scot ve adidas tasarımı.

Jeremy Scott, belki de Adidas’ın işbirliği yaptığı en sıra dışı isimlerden biri. Bu kanatlı ayakkabılar ilk çıktıkları dönemden bu yana, hem görüntüsü hem de rahatlığıyla dikkat çeken tasarımlar arasındaydı.

#2 Tom Sachs x NikeCraft Mars Yard (2012)

tom sachs’ın spor ayakkabı tasarımı.

ABD’li çağdaş sanatçı Tom Sachs, NikeCraft Mars Yard tasarımı ile gündemde kalan isimlerdendi. Sachs, NikeCraft Mars Yard kutularının üzerine şu imzayı atmıştı: “Bu ayakkabılar sadece ama sadece sizin tarafınızdan kullanılamayacak duruma gelene kadar giyildiğinde geçerlidir. Gösteriş budalaları uzak durun.” Böylece tasarladığı ayakkabının hem kalitesini hem de gösterişten uzak olduğunu net bir biçimde anlatmıştı.

#3 Maison Martin Margiela x Converse (2013)

martın margıela, converse için dört farklı tasarım yaptı.

Maison Martin Margiela, 2013 yılında Converse ile birlikte oldukça basit ama etkileyici bir tasarıma imza atmıştı.

#4 Takashi Murakami x Vans Slip-On (2015)

takashı murakamı’nin slıp-on tasarımlı ayakkabıları.

Japon çağdaş sanatçı Takashi Murakami’nin tasarımları Vans için mükemmel sayılabilecek bir işbirliğiydi. Murakami, Vans’ın Slip-On ayakkabılarını bir tuval gibi kullanıp, muhteşem renklere büründürmüştü.

#5 Pharrell Williams x Adidas (2015)

adidas ve pharrell williams işbirlikleri hala devam ediyor.

Adidas, Amerikalı şarkıcı Pharrell Williams’la oldukça renkli bir işbirliğine imza atmıştı. Canlı renklerden oluşan bu tasarımlar büyük bir ilgi uyandırmıştı.