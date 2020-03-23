Rihanna’dan COVID-19 İle Mücadeleye 5 Milyon Dolar Bağış

Dünyaca ünlü şarkıcı ve iş kadını Rihanna; tüm dnyayı etkileyen Koronavirüs ile mücadele eden bir derneğe tam 5 milyon dolar bağışta bulundu.

Barbadoslu şarkıcı bu paranın, yerel gıda bankalarını desteklemek, ön hatlarda doktorlar ve hemşireler için tıbbi ekipman satın almak ve Haiti ve Malavi gibi fakir ülkelerde test sağlamak için kullanılmasını özellikle şart koştu.

Bağıştan sonra konuşan dernek başkanı Justine Lucas “Bu sarsıcı salgında yetersiz hizmet alan ve dışlanmış toplulukları korumaktan daha önemli ve daha acil bir şey yok” dedi…

Rihanna; müzik kariyeri dışında kurduğu Fenty Beauty ve Savage x Fenty gibi markalarla kozmetikten tekstile başarılı bir iş kariyeri sürüyor.