Roma Moda Haftası’nın Ardından

İtalya moda başkentlerinden Milano’ya ev sahipliği yapsa da kendi başkentinin moda haftası da kendine has özellikleriyle her geçen gün daha da önem kazanmaya devam ediyor. “Made in Italy” mottosuyla yerli marka ve tasarımcıları merkezine alan ve bunu bir adım daha öteye taşıyarak sadece genç ve yeni yeteneklere odaklanan Roma Moda Haftası AltaRoma bu kez 23-26 Ocak tarihlerinde gerçekleşti.

roma moda haftası

Defilelere ek olarak showcase adıyla yeni markaların ürünlerinin sergilendiği bir tür showroom alanı da barındıran haftada bu kapsamda 56 marka ve tasarımcıya yer verilmişti. Aksesuarlardan kadın ve erkek giyimine pek çok gençle tanıştığımız alanda Spendthrift markası özellikle dikkat çekiyordu. Sokak modasından beklenen koleksiyonuyla markayı ilerleyen yıllarda daha yüksek sesle duyacağız gibi görünüyor.

6 farklı moda okulunu öğrenci defilelerine ek olarak IED öğrencilerinin özel bir proje kapsamında ürettikleri moda filmlerinin gösterildiği bir etkinlik düzenledi. Moda filmleri artık sadece büyük markaların değil bağımsız tasarımcıların da en önem verdiği iletişim alanı olarak önemi her geçen gün daha da artırıyor. IED de bu anlamda bu önemin altını öğrenci işleriyle çizerken gösterim ardından gerçekleşen söyleşiyle de bu işin öncülerinden olacağının işaretlerini veriyordu. AltaRoma da gelecek edisyonlarında moda filmleriyle alakalı başka projelerin startını verdiğinin müjdesini veriyor.

Bana göre haftanın en iyi defilesi Federico Cina’dan geldi. Gelenekselleşmiş Who’s On Next? moda tasarım yarışmasının 2019 kazananı olan Cina Güzel Zamanlar adını verdiği koleksiyonunda Romana bölgesinin eski zamanlarından ilham almıştı. Romantik ve zarif parçaların fonksiyonel değil gibi görünse de bir şekilde gündelik hayatta da kullanılabilecek yapılarıyla tasarımcı bu ilk ticari defilesinde gelecek için büyük bir beklenti yarattı denilebilir. Yarışmanın ve bu haftanın rüzgarını iyi kullanmasıyla yolunu Milano’ya yönlendirebilecektir diye düşünüyorum.

Valentino ya da Fendi gibi Romalı markaların görmezden geldiği Roma Moda Haftası kendi yağıyla kavrulup gençleri öne çıkarmak gibi çılgınca bir misyonu üstleniyor. Bu haliyle de ilgiyi hak ederken gelecekte orada neler olacağına dair endişeli soru işaretleri yaratıyor…