Blake Lively’nin İkonikleşmiş Saç Modelleri

Blake Lively, Gossip Girl’ün Serena van der Woodsen’ı olarak hayatımıza girdiğinden beri moda arenasındaki ikon konumunu kimseye kaptırmış değil. Ünlü yıldız sadece kıyafet seçimleriyle değil; sağlıklı ve güzel saçları için tercih ettiği modellerle de en çok takip edilen isimler arasında. Blake Lively’nin ikonikleşmiş saç modelleri, “Saçım şekle girmiyor!” dediğiniz günlerde hayat kurtarıcı olarak sizi bekliyor.

Serena van der Woodsen dalgaları ya da kalp şeklindeki kabarıklıkları, güzellik dünyasının harikalarından biri. Yukarı Doğu Yakası’nın en popüler kurgusal sarışınının gevşek plaj dalgaları, onu unutulmaz bir karakter olarak hafızalara kazıdı. Peki, çabasız gibi görünen bu dalgalar ve çok daha fazla saç modeli için ilham almaya hazır mısınız?

Lively’nin saç stilisti Rod Ortega, ünlü yıldızın saçları için şu sözleri sarf ediyor; “Evet, Lively’nın saçı doğal olarak muhteşem. Saçları sağlıklı ve uzun, herhangi bir stil işlemine gerek bile kalmamakta.”

Ortega ürün kullanım konusunda ise; “Az daha iyidir” bakış açısında olduğunu söylüyor.

Gossip Girl dizisiyle geniş bir hayran kitlesi edinen Blake Lively, dizideki karakterinin stiliyle de ilham verici yıldızlar listesine adını yazdırdı. Serena van der Woodsen karakterinin hacimli dalgaları unutulmazlar arasında yer alanlardan.

Blake Lively, plaj dalgaları kadar sıkı sıkı tepeden topladığı at kuyruğu modelleriyle de esin kaynağı olmakta. Özellikle de kırmızı halı seçimlerinde çok tercih ettiğini söylemek mümkün. The Shallows filminin galasında da yüksek at kuyruğunun en iyi versiyonlarından biriyle kırmızı halıda yerini almıştı. Lively, aynı zamanda klasik at kuyruğu modelini dalgalarla hareketlendirerek de kullanıyor.

Blake Lively’nin pek çok kırmızı halı görünümü onun imzası haline gelen seçimlerden oluşmakta. Hafızalara kazınan modellerden biri de kılçık örgü saç modeli. Örgüyü sık sık kullanmayı tercih eden Lively, iddialı güzellik görünümlerinin ortaya çıkmasını sağladı. Yüksek at kuyruğu örgüler kesinlikle onun ruhunu yansıtıyor.

80’lerin klasik perma görünümünü cesurca uygulayan Lively, bu işin de altından kalkmayı başarmış görünüyor. Hacim veren saç spreyleri bu işin en kritik noktalarından.

Nem veren saç ürünlerinden destek almak isabetli bir seçim olacak. Saçınızı kuruturken de bir fırça kullanmak yerine parmaklarınızdan yardım alabilirsiniz. Sonuçta her şey sahip olduğunuz dokuyu oluşturmakla ilgili. Biraz dalganız varsa, o dalgayı korumaya çalışın çünkü bu görünümü oluştururken çok işinize yarayacak.

Sonrasında ise saç hacim kazandırmak adına, spreyleyin ve fırçalamaya başlayın. Bu işlem; dalgalı, kabarık, parlak dokuyu ortaya çıkaracak. Kusurlu bukleler elde etmek için ise ince bir maşayla sürece devam edebilirsiniz.

Yeni saç modelleri denemekten her zaman keyif alan Lively, çabasız topuzuyla da unutulmaz bir güzellik görünümüne imza atmayı başarıyor. Tüm saçlarınızı geriye atarak kullandığınız topuzlarda, küçük tutamları yüzünüze düşürmeyi unutmayın. Bu topuzlar için aksesuarların da gücüne inanabilirsiniz.

Ünlü oyuncunun imzası haline gelen dalgalar, onun güçlü görünümünün altını çizmekte. Yarım topladığı ya da omzuna bıraktığı doğal dalgalar, Lively’nin ışıltısında önemli paya sahip.