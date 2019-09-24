Saçlarınızın Uzamasına Yardımcı Olacak Besinler

Güçlü ve sağlıklı saçlar hemen herkesin ortak hayali. Kısa saç gerçek bir kolaylık olsa da büyük bir kesim de uzun saçlardan vazgeçemiyor.

Saçların çabuk uzaması için markaların bu amaca hizmet eden ürünlerini kullanabilir ya da doğal yağlardan destek alabilirsiniz. Peki istediğiniz sonuca beslenme düzeninizle de ulaşabileceğinizi biliyor muydunuz?

Eğer siz de uzun saçlardan vazgeçemiyor ve saçlarınızın hızla uzamasını istiyorsanız tüketmeniz gereken bazı besinler var.

İşte saçları uzatan besinlerin listesi

Ispanak ve pancar

Demir, sağlıklı saçlar için oldukça önemli. Hal böyleyken gözler gerçek bir demir deposu olan ıspanağa gidiyor. Ispanak gibi bir diğer demir deposu olan pancarı da öğünlerinizde tüketebilirsiniz.

Kırmızı et

Kırmızı et de demir açısından zengin olmasıyla dikkat çekiyor ve saçların hızla uzamasına etki ediyor.

Kabak çekirdeği

Kabak çekirdeği yoğun bir çinko kaynağı. Çinko da saç dökülmelerinde oldukça etkili.

Avokado

Saçları koruyan ve uzamalarına yardımcı olan E vitamini avokadoda fazlasıyla mevcut.

Kemik suyu

Proteinler vücudunuzda pek çok fayda sağlıyor; saçların uzamasına yardımcı olmaları ise bunlardan sadece biri.

Yumurta sarısı

Kolin ve biotin içeren yumurta sarısı saçlarınızı uzattığı gibi cildinizi de güzelleştiriyor.

Somon balığı

Omega-3 ve biotin içeren somon sağlıklı öğünlerizin yanında saçlarınızı hızla uzatıyor.

Çilek ve portakal

Bağışıklığınız için ihtiyacınız olan C vitamini, saç sağlığınızda da oldukça etkili. Kış aylarında portakal, yaz aylarında ise çileği beslenme rutininize eklemeyi unutmayın.

Kinoa

Son zamanlarda sağlıklı beslenmenin vazgeçilmez besini haline gelen kinoa zengin proteiniyle saçlarınızı uzatıyor ve güçlendiriyor.

Tüm bu besinlere olarak limon ve tarçın da doğal yollarla saçlarınızın rengini açmak için işinize oldukça yarayacak.