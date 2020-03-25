Sadece Bir El Hareketiyle Metabolizmanızı Hızlandırın!

Halsizlik mi hissediyorsunuz? Diyetiniz ve egzersiz rutininizi eksiksiz yerine getiriyor olduğunuz halde; istediğiniz hedeflere ulaşamıyor musunuz?  Metabolizmanıza -gerçek anlamda- el koymanın vakti gelmiş olabilir.

Surya Mudra; metabolizmanızın ihtiyaç duyduğu; sindirim sisteminizi harekete geçirmeye yönelik bir yoga pozudur. Ve neyse ki bu hareket yalnızca elinizi kapsıyor, yani bu da masada otururken bile yapabileceğiniz bir hareket olduğu anlamına geliyor.

Tabii ki sadece bu hareketten medet umarak sağlıklı beslenme rutininize ya da egzersizine ara vermetin ancak kendinizi uyuşuk hissettiğinizde; oturduğunuz zamanı değerlendirebileceğiniz bir hareket var artık. 


Nasıl Yapılır?

Başparmak ucu ile yüzük parmak ucunu birleştirmeli, diğer üç parmağınızı bitişik olmayacak şekilde uzatmalısınız.

Bu hareket; kilo aldırma, cilt sağlığını güçlendirme, cilde parlaklık kazandırma, vücudu aktivite etme gibi önemli etkiler gösteriyor.

Mudra nedir?

Mudralar, meditasyon sırasında en sık kullanılan el pozisyonlarıdır. Sanskritçe, mudra “enerjiyi mühürlemek” anlamına gelir. Eski Ayurvedik tıpta her parmak farklı bir elemente bağlanır. “Şifa modalitesi olarak, parmaklar bu deşarj noktalarında bulunan serbest enerji akışını (prana) yönlendiren elektrik devreleri olarak algılanır.

Her parmak bir elementi simgeler: Başparmak ateş (agni), işaret parmağı hava (vayu), orta parmak eter (akaş), parmak parmaklı toprak (prithvi) ve küçük parmak su (jal )anlamına gelir.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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