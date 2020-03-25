Sadece Bir El Hareketiyle Metabolizmanızı Hızlandırın!

Halsizlik mi hissediyorsunuz? Diyetiniz ve egzersiz rutininizi eksiksiz yerine getiriyor olduğunuz halde; istediğiniz hedeflere ulaşamıyor musunuz? Metabolizmanıza -gerçek anlamda- el koymanın vakti gelmiş olabilir.

Surya Mudra; metabolizmanızın ihtiyaç duyduğu; sindirim sisteminizi harekete geçirmeye yönelik bir yoga pozudur. Ve neyse ki bu hareket yalnızca elinizi kapsıyor, yani bu da masada otururken bile yapabileceğiniz bir hareket olduğu anlamına geliyor.

Tabii ki sadece bu hareketten medet umarak sağlıklı beslenme rutininize ya da egzersizine ara vermetin ancak kendinizi uyuşuk hissettiğinizde; oturduğunuz zamanı değerlendirebileceğiniz bir hareket var artık.

s u r y a ✍ m u d r a This beautiful mudra helps to heat the body and raise the metabolism. It is also an essential one for coming into fall as it helps to treat common colds. Bend the ring finger of each hand so that its tip touches the mound of your thumb. Press down on your ring finger with your thumb. Ensure that the other fingers are spread out straight. Practice for 45 minutes at a stretch or into three sessions of 15 minutes each. #suryamudra #satnam D E S E R T ➵ J E W E L S (@desert_jewels)’in paylaştığı bir gönderi ( 7 Eki 2015, 09:45 PDT )



Nasıl Yapılır?

Başparmak ucu ile yüzük parmak ucunu birleştirmeli, diğer üç parmağınızı bitişik olmayacak şekilde uzatmalısınız.

Bu hareket; kilo aldırma, cilt sağlığını güçlendirme, cilde parlaklık kazandırma, vücudu aktivite etme gibi önemli etkiler gösteriyor.

Mudra nedir?

Mudralar, meditasyon sırasında en sık kullanılan el pozisyonlarıdır. Sanskritçe, mudra “enerjiyi mühürlemek” anlamına gelir. Eski Ayurvedik tıpta her parmak farklı bir elemente bağlanır. “Şifa modalitesi olarak, parmaklar bu deşarj noktalarında bulunan serbest enerji akışını (prana) yönlendiren elektrik devreleri olarak algılanır.

Her parmak bir elementi simgeler: Başparmak ateş (agni), işaret parmağı hava (vayu), orta parmak eter (akaş), parmak parmaklı toprak (prithvi) ve küçük parmak su (jal )anlamına gelir.