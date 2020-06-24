Şapka Kullanımı İçin İlham Verici Kombin Önerileri

2020 İlkbahar / Yaz trendleri ışığında, renkli ve arzu nesnesi olmaya aday şapkaların yer aldığı kombin önerilerini sizin için derledik. Önümüzdeki birkaç ay boyunca planlarınız ne olursa olsun, kapıdan çıkmadan önce bu şapka modellerden birini takmaya hazır mısınız? Unutmayın ki; açık havada zaman geçirdikçe, kendinizi koruma altına almak için şapkanın önemi büyük. Elbette ki güneş kreminin de. Güneş kremi sürerken atlamamanız gereken noktalar ise yazıda sizi bekliyor.

Şapka konusunda ise çok fazla model seçeneğiniz olduğunu unutmayın. İşte kombin konusunda da ilham vermeye hazır isimler.

Kova Şapka

Hasır Şapkalar

Geniş Hasır Şapkalar

Çiçekli Şapkalar

Beyzbol Şapkası