Şapka Kullanımı İçin İlham Verici Kombin Önerileri

2020 İlkbahar / Yaz trendleri ışığında, renkli ve arzu nesnesi olmaya aday şapkaların yer aldığı kombin önerilerini sizin için derledik. Önümüzdeki birkaç ay boyunca planlarınız ne olursa olsun, kapıdan çıkmadan önce bu şapka modellerden birini takmaya hazır mısınız? Unutmayın ki; açık havada zaman geçirdikçe, kendinizi koruma altına almak için şapkanın önemi büyük. Elbette ki güneş kreminin de. Güneş kremi sürerken atlamamanız gereken noktalar ise yazıda sizi bekliyor.

Şapka konusunda ise çok fazla model seçeneğiniz olduğunu unutmayın. İşte kombin konusunda da ilham vermeye hazır isimler.

Kova Şapka

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De Cadi Cadi!

A post shared by María Valdés (@marvaldel) on

Hasır Şapkalar

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Emotional support provided by the sun

A post shared by MARIE WIBE JEDIG (@mariejedig) on

Geniş Hasır Şapkalar

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Protect your peace 🤍

A post shared by Emmanuelle (@emmanuellek_) on

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goes to the country once @jacquemus

A post shared by Christie Tyler (@nycbambi) on

Çiçekli Şapkalar

Beyzbol Şapkası

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sundays attire

A post shared by Claire Rose Cliteur (@clairerose) on

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Morning Monday 🌿

A post shared by SOFIA COELHO (@sofiamcoelho) on

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İçerik Editörü olarak görev alan Nurdan; yemek için seyahat etmeyi, sırt çantalarını, küpeleri ve hızlı çözüm sağlayan güzellik ürünlerini seviyor.

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