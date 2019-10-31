Seks Sahneleriyle Gerçeği Karıştıran Ünlüler

Biz oldukça profesyonel olduklarını düşünsek de, ünlülerin seks sahneleri hakkındaki fikirleri bunun tam tersini kanıtlayabiliyor. İşte ünlüler ve oynadıkları seks sahneleri hakkındaki fikirleri:

Seks sahneleri çekilirken ünlüler nasıl davranıyor, neler hissediyorlar, bu sahneler çekilirken kendilerini nasıl hissediyorlar. O meşhur seks sahnelerinin perde arkasına göz atmaya ne dersiniz?

Rosamund Pike – Neil Patrick Harris ile yer aldığı Gone Girl sahneleri hakkında

Ünlülerin seks sahneleri hakkındaki gerçek düşünceleri

Kocanız olmayan ve aynı zamanda başka birisinin kocası olan birisiyle, iç çamaşırlarınızla yalnızsınız ve bir yatakta yuvarlanıyorsunuz.

Kristen Wiig – Bridesmaids filmi hakkında

Oldukça iyi pozisyonlarımız vardı. Jon Hamm o günkü parasını hak etmenin peşindeydi, sadece işimizi yaptık. Birbirimizin gözlerinin içine bakmadık. — Kristen Wiig Bridesmaids filmi hakkında.

Kristen Wiig – Bridesmaids filmi hakkında konuştu

Zac Efron – Heather Graham ile At Any Price filmindeki sahneleri hakkında.

Zac Efron, Heather Graham ile At Any Price filmindeki sahneleri hakkında konuştu

Çok gergindim çünkü kendimi bildim bileli ona aşığım. Bu sürreal bir şeydi.

Dave Franco – ilk sevişme sahnesi hakkında

Dave Franco sevişme sahnelerindeki gergin anlarını anlattı

Popomun gözüktüğü ilk gerçek seks sahnemi hatırlıyorum. İnanılmaz derecede gergindim. O anı izleyemedim bile. Bir gün öncesinde ismini bile bilmediğiniz bir kızla tanışıyorsunuz, sonrasında ise yataktasınız.

Jake Gyllenhaal – Love and Other Drugs filmi hakkında

Jake Gyllenhaal‘dan “Love and Other Drugs” filmi hakkında samimi itiraflar

Seks sahnesi sırasında tüm kariyerimin en zor anını yaşadım, Anne Hathaway tarafından tahrik edilmiştim. Ama bu durumu düzeltebildiğim için kendimle gurur duyuyorum.

Vanessa Hudgens – Spring Breakers filmi hakkında

Sevişme sahnesi için samimi yorum: Benim için inanılmaz derecede gergin bir andı. Sahnenin çekiminin sonrasında menajerime bunu bir daha asla yapmak istemediğimi söyledim.

Blake Lively – The Town filmi hakkında

Blake Lively, The Town filminde hissettiklerini anlattı

Seks sahnesi çok garipti. Sette ilk günümdü ve bu buzları kırmanın harika bir yoluydu.

Keira Knightley, A Dangerous Method filmi hakkında

Keira Knightley, A Dangerous Method filmindeki sevişme sahneleri ile ilgili konuştu

Birkaç bardak votkayı fondip yaptım, ardından birkaç bardak şampanya içerek bir daha asla böyle sahneler çekmeme kararımı kutladım!

Kate Winslet – Sevişme sahneleri hakkında

Kate Winslet sevişme sahnelerinde neler hissediyor?

Yorganı üzerinize kapayabilir ve karşınızdaki aktöre “biz ne yapıyoruz” diye sorabilirsiniz. Anneciğim bugün işyerinde boynumdan kendimi öptürdüm diyebilirsiniz. Eğer bu şekilde düşünüyorsanız, bu sahneler kısmen etik değil.

Lena Dunham – Girls dizisindeki sevişme sahneleri hakkında

Lena Dunham sevişme sahneleri hakkında merak edilenleri açıkladı

Sahne sırasında çırılçıplak bir şekilde yatarken “bu yataktan çıkmak istiyorum, bu odadan çıkmak istiyorum, bu sahneden çıkmak istiyorum. Ne yapıyorum ben? diye düşünüyorum. Sonra hatırlıyorum ki, bu sahneyi yazan benim, kendimi bu role koyan benim, seksüel bir köleliğe kendimi koyan benim.

Chloë Sevigny – Seks sahneleri hakkında

Chloë Sevigny‘den samimi açıklamalar

Seks sahneleri söz konusu olduğunda kendimi rahat hissetmiyorum. Herhangi bir insanın da rahat hissettiğini düşünmüyorum.

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