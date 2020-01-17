Sevgililer Günü’nde Kırmızı Ojeden Daha Fazlasını Düşünenlere

Tamam, kırmızı oje hiç bir yere gitmiyor. Ama her özel günde kurtarıcı olarak akla ilk gelen bu oje rengini 14 Şubat Sevgililer Günü’nde kullanmaya ara vermeye ne dersiniz?

Standartın ötesine geçmeyi planlayanlar için ise önerilerimiz aşağıda. Bu sezonun popüler oje renklerinden yola çıkıyoruz ve “gül buketi” tutarken çekeceğiniz selfie’de tüm vurguyu tırnaklarınıza toplayacak renkleri paylaşıyoruz. 2020 oje trendlerini de benimseyen bu renkleri tüm sezon boyu kullanbilirsiniz.

2020 yılının oje trendleri

2020’nin Oje Renkleri +

Unutmayın ki çok az şey ojeden daha kişisel ve evrenseldir. Herkesin mutlaka klasik bir oje rengi vardır. Oje rengiyle kendinizi bulmak ve tamamlamak her zaman için çok kolaydır. Eğer, kendinize hala imza bir oje rengi bulamadıysanız, 2020’nin trend oje renklerine göz atmaya ne dersiniz?



Podyumlara bakmak, yeni renk ilhamı için de harika bir gösterge ancak daha hap bilgi ve kesin öneriler peşindeyseniz, aşağıdaki renklerin izinden ayrılmamanızı öneririz.

Jean Mavisi

Bu sefer parlak kırmızı ve pembelere biraz mola. Koyu bir jean mavisi, uçuk tonlardaki mavilerin yerini alıyor kesinlikle. Daha içinde biraz da mor olan ojeleri tercih etmek, görünümünüzü daha da parlatacak. 2020 için Pantone tarafından belirlenen yılın renginin klasik mavi olmasının da bu oje rengi trendi konusunda payı olabilir.

Kiraz Kırmızısı

Bu oje rengi ise kırmızıdan vazgeçmeyenlere… Lacivert ve çikolata rengi gibi koyu kış tonları tam da bu zamanların favorisi olsa da; kiraz kırmızısı en çok tercih edilmesiyle kendini bir adım çıkarıyor.

Gölgeler

Özel olduğunuzu gözünüze gözünüze sokmanın zamanı gelmedi mi? Yanardöner ve metalik tonlar, hem bu yılın favorileri arasında hem de 14 Şubat Sevgililer Günü için biçilmiş kaftan. Her cilt tonunda harika görünecek ışıltılı zümrüt rengine şans vermek için tam zamanı.

İnci Dokunuşu

Yüksek bir parıltı etkisi için sedefli ojenin gücüne inanmanın tam zamanı. Parıltılı bir Yılbaşı manikürünün sizi parti havasına sokması gibi, zarif parlak tırnaklar da 14 Şubat Sevgililer Günü ruhuna girmenize yardımcı olacak.

Çarpıcı Tonlar

Tuğla rengi veya pişmiş toprak tonları… Arada kalmışlığıyla kalp çalan bu rengi, nötr tonlara ara vermek istediğinizde tercih edebilirsiniz.

Bebek Pembesi

Bebek pembesinin çarpıcı gücünü es geçmek ne mümkün. Her cilt tonu için oldukça ideal olduğu için onu kimse suçlayamaz. Yılın hangi zamanı olursa olsun, kendine geniş yer bulan bir

Çarpıcı Erik Rengi

Derin ve karanlık bir etki için!

Belirli ışıklandırmada çok koyu görünebilecek kadar zengin, 14 Şubat Sevgililer Günü kıyafetinize dramatik bir dokunuş katacak kadar gösterişli. Derin erik rengi ojeyi, deri ceket ve topuklu ayakkabılarla eşleştirebilirsiniz.