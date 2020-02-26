Sezonun Mikro Trendleriyle Stilinizi Yenileyin

İlkbahar / Yaz 2020 podyumları önümüzdeki sezonun eğilimlerini büyük ölçüde dikte ederken, mikro açılımlar da peşimizi asla bırakmıyor. Doğal olarak, bazı trend eğilimleri zamana daha yakın bir şekilde gelişir ve şimdi gördüğümüz şey ise baharın ufukta olduğu.

Sosyal medyanın küçük bir kısmı sayesinde, trendler artık bir gecede doğuyor diyebiliriz. Mikro trendler olarak hayatımıza dahil oluyorlar. İşte sezonun mikto trendleriyle stilinizi yenilemenin yolları. Moda haftalarından ilhamla güzellik görünümlerinden kopya çekmek isterseniz ise yazımıza göz atmayı unutmayın.

Zincir Detaylı Mini Çantalar

Kese çantalar başta olmak üzere, son birkaç sezondur mini çantalar hayatımıza dahil olmaya çalışıyordu ve bingo! Zincir kayışları ekleyerek sihirli bir dönüş yapmak üzereler.

Büzgülü Bluz

H&M

Zara

2019 yılının son aylarında & Other Stories tarafından başlatılan bu eğilim, şimdi pek çok markanın koleksiyonlarına eklemesiyle birlikte tam olarak karşımızdalar. Büzgülü üst konusunda alışveriş listenizi güncellemeye hazır mısınız?

Pötikare Etkisi

Mango

Zara

Pötikareli parçalar, sıcak havalarda her zaman olacak o kesin ama bu yıl işler daha da parlak bir hal alıyor. Ana renklere teslim olan “piknik” baskıları şu anda tüm kontrolü ele geçirmeye hazırlanıyor.

Kabarık Dokulu Bucket Şapkalar

Urban Outfitters

Topshop

Bucket şapkalar, son birkaç sezondur hayatımızda ve şimdi daha dokulu halleriyle kendilerini yeniliyorlar. 90’ların ruhunu yansıtan bu parça, yine listenin zirvesine oturmaya aday.

