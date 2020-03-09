Sezonun Trendi Yelek İçin Kullanım Önerileri
Bu yılın trendi, Kate Moss‘un en sık kullandığı parçalardan biri: Yelekler! İster takımla, ister elbiselerle ya da tek olarak kullanın. Alexa Chung, Diane Kruger ve Olivia Palermo gibi isimlerde sıkça gördüğümüz bu trend; kullanım rahatlığıyla da kalbimizi çalıyor.
İşte hem A-List ünlüler hem de sokak stilinin sosyal medya yıldızlarından ilhamla; sezonun yelek trendi için kullanım önerileri…
Daha detaylı bir görünüm için gömleklerle kullanın. Eğlenceli bir dokunuş içinse etek ve renkli botları kullanın.
Zıt renkte bir pantolon kullanmak; hayal ettiğinizden daha havalı bir görünüm yaratacak.
Üç parçalı takımların etkisi asla geçmez!
Diane Kruger’ın bu kombinini aynen uygulamak için sabırsızlanıyoruz! Kahverengi gömlek, botlar ve kemer harika bir bahar opsiyonu sunuyor. ,
Aleza Chung gibi yeleği sadece bir büstiyer gibi de kullanabilirsiniz. Hem gündüz hem de gece için harika bir seçenek.
Victoria Beckham’ın takım olarak yarattığı bu görünüm; her anın kurtarıcısı olacak zamansız ve güçlü bir klasik.
Sezonun öne çıkan ve dolabınızda joker görevi görecek yelekleri için galerimize göz atabilirsiniz.