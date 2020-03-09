Sezonun Trendi Yelek İçin Kullanım Önerileri

Bu yılın trendi, Kate Moss‘un en sık kullandığı parçalardan biri: Yelekler! İster takımla, ister elbiselerle ya da tek olarak kullanın. Alexa Chung, Diane Kruger ve Olivia Palermo gibi isimlerde sıkça gördüğümüz bu trend; kullanım rahatlığıyla da kalbimizi çalıyor.

İşte hem A-List ünlüler hem de sokak stilinin sosyal medya yıldızlarından ilhamla; sezonun yelek trendi için kullanım önerileri…

@MARIA_BERNAD

Daha detaylı bir görünüm için gömleklerle kullanın. Eğlenceli bir dokunuş içinse etek ve renkli botları kullanın.

@JEN_WONDERS

Zıt renkte bir pantolon kullanmak; hayal ettiğinizden daha havalı bir görünüm yaratacak.

@JOY_MONTY

Üç parçalı takımların etkisi asla geçmez!

Diane kruger

Diane Kruger’ın bu kombinini aynen uygulamak için sabırsızlanıyoruz! Kahverengi gömlek, botlar ve kemer harika bir bahar opsiyonu sunuyor. ,

alexa chung

Aleza Chung gibi yeleği sadece bir büstiyer gibi de kullanabilirsiniz. Hem gündüz hem de gece için harika bir seçenek.

Victoria Beckham

Victoria Beckham’ın takım olarak yarattığı bu görünüm; her anın kurtarıcısı olacak zamansız ve güçlü bir klasik.

Sezonun öne çıkan ve dolabınızda joker görevi görecek yelekleri için galerimize göz atabilirsiniz.