Sezonun Yıldız Parçası: Zebra Desenli Kazak

Leopar izi taşıyan parçalar uzun zamandır pek çok kadınının gardırobunda önemli rol taşımakta ancak son yıllarda serbest bırakılan tüm hayvan desenleri bu “tekel” düzeni bozmayı başardı.

Moda eğilimlerine göre 2016’dan bu yana da, zebra desenin yeni leopar baskısı olmaya başladığı ortada ancak bu trendin gerçekten hız kazandığı yıl 2018.

2018’den itibaren tüm formlarda karşımıza çıkan zebra desen, 2019 Sonbahar / Kış sezonunda da kazaklarda hayat bulmakta. Moda haftaları sırasında sokak stillerinde de sık sık karşımıza çıkan zebra desenli kazak için alışveriş listenizde kocaman bir yer açmanızı tavsiye ederiz.

Bu kış üniforma haline getireceğimiz zebra desenli kazak, mükemmel sonbahar renkleriyle yanı başımızda. Zebra desenli kazak, renkli aksesuarlarla şaşırtıcı derecede iyi görünecek bir parça, bu yüzden peşinden gitmekten kesinlikle çekinmeyin.

İşte sokaklardan ilhamla çarpıcı görünümler ve alışveriş listenize eklemeniz gereken modeller.