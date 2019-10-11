Sokaktan İlhamla: En İyi Kaban Modelleri

İyi bir kaban, herhangi bir kadının soğuk hava gardırobu için en özet parçadır. Sonbahar / Kış 2019 sezonu için kıyafetleriniz ve tarzınız özelinde düşünün ve en doğru kabanı alın. Moda başarısını da kısa yoldan yakalayın.

Seçim yapma konusunda kafanız karışıksa eğer, ki bu bazen ana gerçeklerden biri olabiliyor, o zaman aşağıda yer alan sokaktan ilham aldığımız önerilere mutlaka göz atın.

Tek bir mont tarzının liste başı olmadığı bu sezonda, var olan çeşitlilik işinizi biraz daha kolaylaştıracak gibi görünüyor. Yani doğal zevklerinize en uygun stili bulmak oldukça kolay. Rahat, havalı ve birçok cesur model sokaklarda sık sık karşımıza çıkacak, haberiniz olsun. Sezonun öne çıkan aksesuarlarıyla da desteklediğiniz zaman, bu iş tamamdır.

Bornoz Palto

Bornoz palto, alışveriş listenizin ilk sırasında yer alabilir.



Soğuk kış günleri için en sevdiklerimizden olan bornoz palto, yine kurtarıcı parça olarak bu sezon da karşımızda. İster önü açık bir şekilde kombinleyin isterseniz de ne giyeceğinizi bilemediğiniz günlerde paltonunuzun önünü kapatıp, nasıl göründüğünüzün derdine düşmeden sokağa çıkın.

Hayvan Desenleri



Çarpıcı renkler ve cesur seçimler

Hem kıyafetlerinizde hem de paltolarınızda hayvan desenlerini es geçmemenizi öneririz. Tek başına güçlü bir seçim olan bu seçenek, stilinizi parlatmaya hazır.

Klasik Seçimlerden Vazgeçmeyin

Elbise ve topuklu ayakkabı ikilisi için biçilmiş kaftan bir tercih



Tüm sezonların kurtarıcı parçası olan klasik ve düz kesim paltolar, 2019 kışının da kahramanı olmaya aday. Siyah ya da bej tonları bu kesim için en can alıcı renklerden. Kışlık gardırobunuza çok çekici bir görünüm kazandıracak özel bir parça.

Çizgi Dışı Seçimler

Geniş kesim paltolar kış ayları için kesinlikle kurtarıcı parça.



Stilinizin yıldızı olacak olan o parçayı seçmeden önce biraz çizgi dışına çıkmaya ne dersiniz? Geniş kesim ve çarpıcı görünüme sahip bir kaban ya da suni kürk detaylara sahip 80’ler ruhu taşıyan bir palto.

Tepeden Tırnağa

“Şöyle sıkı sıkı sarınayım, soğuk havanın gireceği hiç bir açık kalmasın” diyenler için bu uzun paltolar biçilmiş kaftan. İster deri bir model tercih edin ve garanti şıklığı yakalayın isterseniz de kış renklerinden biriyle yola devam edin göz kamaştırın.