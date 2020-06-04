Sıcaklarda Saçlarınızı Terden ve Nemden Korumanın Yolları

Yaz mevsimi ile birlikte güzellik tercihlerimizde de pek çok farklılıklar oluşuyor. Makyaj ürünlerimiz değişiyor, nemlendiricilerimiz, güneş koruyucularımız çeşitleniyor. Tüm bu süreçte yaz sıcaklarından etkilenen bir nokta da saçlar oluyor.

Yaz sıcağı saç diplerinde terleme, yağlanma ve nemli bir görünüm yaratabiliyor. Siz de bu durumları yaşıyorsanız kolay çözümlerle saçınızın temiz, sağlıklı ve parlak görünümünü koruyabilirsiniz!

Kuru şampuan ya da bebek pudrası

Kuru şampuanlar özellikle son yıllarda vazgeçilmez kurtarıcımız olmuş durumda. Özellikle yaz aylarında saçlarınızda hacimsiz, nemli bir görünüme bürünen alanlara kuru şampuan sıkarak hem hacim katabilir hem de saçlarınızın mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Kuru şampuan haricinde çantanızda küçük bir kutuda bebek pudrası da taşıyabilirsiniz. Böylece gün içerisinde özellikle saçlarınızın ön kısımlarında oluşan terlemeden dolayı yapış yapış hissi elinize alacağınız az miktarda pudrayla giderebilirsiniz.

Saçlardaki terli ve nemli görünüme çözümler

Kil ile saçlarınızın yağ oranını dengeleyin

Hali hazırda yağlı bir saç derisine sahipseniz, aşırı sebum üretimiyle yaz sıcaklarında baş etmeniz oldukça zor olacaktır. Bunun için yaz aylarında saç bakım rutininize ve duşta kullandığınız saç temizleme ürünlerine içeriğinde kil bulunduran seçenekler ekleyebilirsiniz. Killi şampuanlar ve kil maskeleri saç derinizdeki fazla yağı kurutarak temiz bir saç derisine ulaşmanızı sağlar ve yağlı görünümü ciddi oranda azaltır.

Isıl işlem uygulamalarını azaltın

Bırakın yazın saçlarınız kendi halinde kurusun. Fön, maşa, düzleştirici gibi ısıl işlemlerin saçlarınızdaki yağı artırdığı bilinen bir gerçek.

Rahat saç modelleri

Yaz sıcağında saçlarınızı ter ve nemden korumanın en kolay yolu ise uygulayacağınız saç modelleri! Neyse ki bu yaz 90’lar esintili tokalar ve örgüler oldukça popüler olacak. Siz de saçlarınızı hareketli at kuyruklarıyla, nostaljik topuzlarla ve şehre festival enerjisi getiren örgülerle harika bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

Bu yazın saç modeli trendleri için tıklayın.

Ayrıca keten kova şapka, bandana ve golf şapkası gibi aksesuarlar da saçlarınızı yazın sıcağından korumanın basit yollarından!