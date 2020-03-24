Smoothie Hazırlarken Ezbere Almanız Gereken 6 Kural

Alt Başlıklara Hızlı Erişin Tazeleyici Smoothie Tarifi

Evde geçen zamanı daha keyifli hale çevirmek için rutinlerinizden ve heveslerinizden kesinlikle uzaklaşmayın.

Heves konusu önemli. Mesela bu aralar evde smoothie yapmaya merak sardıysanız, ezbere almanız gereken bilgiler olduğunu hatırlatalım. Konunun uzmanı, Fit Smoothie kitabının yazarı Diyetisyen Gamze Şanlı Ak, iyi bir smoothie hazırlamanın inceliklerini anlatıyor.

#1 Sıvı baz / protein kaynağını seçin

Sıvı baz olarak su, maden suyu, yeşil çay, yoğurt, süt, kefir veya süzme yoğurt kullanabilirsiniz. Yoğurt ya da süt eklediyseniz, protein eklemişsiniz demektir. Ancak Hindistan cevizi veya badem sütü eklediyseniz, sağlıklı yağ da eklediğinizden emin olun çünkü bitkisel kaynaklı sütlerin protein içerikleri daha düşüktür.

#2 Sebze ekleyin

Ispanak veya pazı en iyi tercihlerden. Ancak salatalık, kale, havuç, marul, roka, maydanoz, kereviz yaprağı, yeşil kabak ve sevdiğiniz daha birçok sebzeyi de kullanabilirsiniz.

#3 Sağlıklı yağ kullanın

Özellikle smoothie kâsesi hazırlayacağınız zaman daha yoğun kıvam elde etmek için avokado, kaju veya fıstık ezmesini deneyebilirsiniz. Badem, fındık, ceviz, keten tohumu, tahin veya chia tohumu da iyi birer sağlıklı yağ alternatifi.

smoothie nasıl yapılır?

#4 Meyve ile lezzetlendirin

İçeceğinizi kalori bombası hâline getirmemek için bir veya iki porsiyon meyve kullanmanız yeterli. Muz, çilek gibi popüler tatlar yanında yaban mersini, böğürtlen, elma, armut, kivi, mango, şeftali gibi birçok meyveyi de deneyebilirsiniz.

#5 Kompleks tahıllar seç

Glüten hassasiyetiniz yoksa yulaf, smoothie’nin vazgeçilmezidir ama kinoa, karabuğday, amarant gibi glütensiz alternatifler de deneyebilirsiniz. Smoothie kâsesi hazırlayacağınız zaman kıvamı yoğunlaştırmak için haşlanmış baklagilleri de kullanabilirsiniz.

#6 Baharatlardan faydalanın

Tatlının ağır basmasını istiyorsanız tarçın, vanilya, lavanta, Hindistan cevizi, agave şurubu, bal veya pekmez ekleyebilirsiniz. Daha ferahlatıcı bir dokunuş için açai, matcha, spirulina, zerdeçal veya zencefili deneyin.

Tazeleyici Smoothie Tarifi +

İhtiyacınız olan malzemeler;

1 orta boy Trabzon hurması

1 küçük boy mandalina

1 orta boy dondurulmuş muz

1 yemek kaşığı yulaf kepeği

1 çay kaşığı kök taze zerdeçal

1 çay kaşığı kök taze zencefil

100 ml light kefir

Süslemek için;

1 tatlı kaşığı kinoa patlağı

2 yemek kaşığı donmuş frenk üzümü

3 dilim mandalina

1 çay kaşığı ham kakao çekirdeği

Smoothie yapımı için tüm malzemeleri blender veya mutfak robotundan geçirin. Kıvam alana kadar karıştırın ve süsleyin.

Bir kişilik bir porsiyonda: 329 kalori, 1,3 gr yağ, 66,7 gr karbonhidrat, 12,1 gr lif, 7,8 gr protein