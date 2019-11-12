Soğuk Havalarda Kullanmanız Gereken Esansiyel Yağlar

Her yıl, soğuk ayların gelmesiyle; ofisler, otobüsler, mağazalar öksüren ve burnunu çeken insanlarla doluyor. Her ne kadar kaçınılmaz olsa da esansiyel yağlar, hastalıklarla savaşmak

için de kullanılabilir.

İşte en güzel kokan esansiyel yağlar ve faydaları.

#1 Tıkalı Burnu Temizleyin

Okaliptüs, limon, sandal ağacı, nane, çam yağı içerdiği sineol, linalol ve alpha-pinene sayesinde dekonjestan (burun tıkanıklıklarını gidermek için kullanılan ilaç grubu) etki gösteriyor. Aynı zamanda vücut üzerinde serinletici ve arındırıcı bir etki sağlıyor. Rahatlama yaratmakla kalmayıp bağışıklığı güçlendiriyor.

Esansiyel Yağlar Nasıl Kullanılır?

Geniz tıkanıklığı ve baş ağrıları için altı – dokuz damla kullanın. Lavanta yağı damlatılmış sıcak suyun buharını içinize çekmeniz de; geniz akıntıları, tıkalı burun ve inatçı baş ağrılarını rahatlatmaya yardımcı olacaktır. Soğuk algınlığının, göğüs iltihabına dönüşmesini engellemek ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek içinse; bu beş esanstan birer damlayı, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırın. Burun deliklerinize sabah – akşam masaj yaparak uygulayarak rahatlama sağlayabilirsiniz.

güzel kokulu esansiyel yağlar ve özellikleri

#2 Stres Atın

Eğer kışın gelişi sizi strese soktuysa, lavanta ve sarı papatya gibi, sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi olan esansları deneyebilirsiniz. Aynı zamanda neroli ve ylang-ylang gibi çiçeksi esanslar da kaygıyı azaltıyor. Greyfurt, limon, özellikle bergamot, tatlı portakal ve mandalin yağlar da gerginliği alan notalar arasında yer alıyor.

Nasıl?

Lavanta, bergamot ve sedir ağacı yağlarından üçer damla damlatıp kullanın. Gerginliği azaltmak içinse; tureng, tatlı portakal, ylang-ylang esanslarını, her birinden ikişer damla ve bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağını karıştırın. Bu karışımla sırtınıza ve göğsünüze masaj yapabilirsiniz.

#3 Uyku Kalitenizi Artırın

Kış boyunca soğuk algınlığıyla boğuşurken iyi uyumak önemli. Bunun için uyku hazırlığında lavanta ve sarı papatya gibi zihni dinginleştiren, aynı zamanda mandalin ve tureng gibi yatıştırıcı yağlardan yardım alabilirsiniz. Bu yağlar, ayrıca iltihabı azaltıp rahatlama sağlıyor.

esansiyel yağlar nasıl kullanılır?

Nasıl?

Her birinden birer damlayı, bir çay kaşığı Hindistan cevizi yağı ile karıştırıp; göğsünüze, boynunuza ve ensenize masaj yaparak uygulayın. Yoğunluğunu artırabilirsiniz. Böylece soğuk algınlığı ve yüksek ateşle mücadele edebilirsiniz.

#4 Sonbahar Nezlesi

Sonbahar nezlesinden şikâyetçi olanlar nane, Alman papatyası, ve lavanta yağıyla rahatlama sağlayabilir. Bu mükemmel bir karışımdır çünkü iltihabı azaltırken aynı zamanda da ağrı kesicidir.

Nasıl?

Gün içerisinde her birinden ikişer damla damlatarak bu durumun sinir bozucu etkileriyle başa çıkabilirsiniz.