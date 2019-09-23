Sokaktan İlhamla: Deri Parçalar Nasıl Kombinlenir?

Devam etmekte olan moda haftalarının sokak stilleri gösteriyor ki, deri parçalar bu sezon gardırobumuzun olmazsa olmazı durumda.

Deri ceketler, etek ya yüksek bel pantolonlar, elbise veya tulumlar… Mesela; çarpıcı bir sokak stilinin en kilit noktalarından biri de omuzları oturan iyi bir deri ceket. Deri ceket, dış dünyanın yöneticisi konumunda duruyor denebilir hatta.

Deri parçaların zamansız oluşları da, onları yatırım olarak değerlendirmeye olanak sağlamakta. Tüm eşleşmelere de sıcak bakıyor olmaları bir diğer artı yönleri. Güvenilir olarak ele aldığımız tüm deri parçalarla kombin yapmak sonsuz gibi görünüyor adeta. Peki, çemberi biraz daraltmaya ne dersiniz?

İşte, ihtiyacınız olan deri parçalar ve onların sokak stilindeki duruşları.

#1 Yatırım Parçası Olarak Deri Ceket

Deri ceket nasıl kombinlenmeli?

Skinny jean, deri ceket için mükemmel eşleşmeyi yakalamakta



“Deri ceket nasıl kombinlenir?” sorusuna da cevap niteliği taşıyan bu öneriler, günlük kullanım için ilham vermekte. İster kalem etekle isterseniz de tepeden tırnağa siyah bir kombinle sokak stilinizi daha da parlatabilirsiniz.

#2 Deri Pantolonun Gücü

Deri ceket ve deri pantolon eşleşmesi

Deri pantolon konusunda yenilikçi seçimler bu sezon için tam isabet

Deri pantolon arayışında olanlara kuralları yıkmaya hazırlanan iki alternatif öneri. Hayvan desenli yüksek bel deri pantolonunuzu hayvan deseni taşıyan kazak ve çantalarınızla birleştirebilirsiniz. Bu uyumun sokaktaki cezbediciliğine kapılmamak ne mümkün.

Peki, petrol mavisi deri pantolonunuzu yine aynı tonlarda bir ceketle eşleştirme fikrine ne dersiniz?

#3 Yüksek Bel Kalem Deri Etek Şıklığı

Deri etekle her zaman için garanti kombinler elde edebilirsiniz.



Stilinizin tek başına bir yıldızı var! O parça kesinlikle deri etek olabilir. Çarpıcı renklerdeki parçalarla eşleştirmek riskli bir seçim gibi görünse de sizi garanti şıklığa taşımaya da oldukça müsait. Özellikle de diz üstü deri çizmelerle mükemmel uyumun tadını çıkarın.

Deri etekle daha minimal bir görünüm peşindeyseniz eğer, nude tonlarda üst parçalar sizin için doğru seçenek olacak.

#4 Deri Elbisenin Gücü Adına

Deri elbise, bu sezon alışveriş listelerinin olmazsa olmazı

Deri elbise her zaman için garantici parçalardan.

Tek bir parça ile tüm stilinizi etkileyici hale getirmeye hazır mısınız? Deri elbiseler, bu gücü sizi vermeye hazır. Sonbahar sezonu için de oldukça uygun olan deri elbise, kesinlikle kurtarıcı parça kontenjanına dahil edilmeli.

#5 Tepeden Tırnağa Deri

Deri gömleğinizi, deri etek ve çizmelerle kullanabilirsiniz.



Matrix ruhu sokaklara geri döndü. Deri bir gömlek, deri etek ve çizme. Stilinizi vurgulamaya hazır olan güç ellerinizde. Parçalar arası tercih edeceğiniz renk uyumu, buradaki en önemli noktalardan olmalı.

#6 Deri Bir Trençkota Hayır Diyemeyenler?

Deri trençkot konusunda krem rengi her zaman için iyi bir alternatif.

Kırmızı bir deri trençkotu alışveriş listesine ekleyenler?

Belki de bu sezon ihtiyacınız olan tek şey deri bir trençkottur. Ne giyeceğinize karar veremediğiniz anlarda, çarpıcı renklerdeki deri trençkotunuzu giyip, dışarı çıkabilirsiniz.

#7 Deri Etek ve Çizme Eşleşmesi

Deri etek için biçilmiş rollerden biri de çizme yoldaşlığı.



Yırtmaçlı deri eteğinizi hangi ayakkabıyla kombinleyeceğiniz konusunda kafanız karışıksa, bilekte biten deri bot ya da diz üstü deri çizme sizin imdadınıza yetişmeye hazır. İnce bantlı sandaletleri de joker parça olarak düşünebilirsiniz.