Sophie Turner’dan İlhamla 2019 Kâkül Modelleri

Sophie Turner, geçtiğimiz günlerde X-Men: Dark Phoenix filminin Londra’daki etkinliğinde önce şık bir at kuyruğu ile karşımıza çıktı ama bugün ise, o bambaşka bir saç modeliyle kameralar önünde.

Geçtiğimiz günlerde final yapan dizi Game of Thrones’un başarılı oyuncusu 23 yaşındaki Turner, yeni filminin tanıtım turundaki saç modelleriyle radarımızda.

Sophie Turner

Sophie Turner

Sophie Turner

Turner’ın saçını gerçekten kestirip kestirmediği ya da iyi bir peruk takıp takmadığı belli değil. Saç tasarımcısı Christian Wood’un Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf, bizi her iki düşüncenin de gerçek olma olasılığını düşündürdü.

Sophie Turner

Bu gerçek bir kesim ise, Turner, yılın en popüler saç trendi olan kakül modelin en büyük savunucusu olmaya aday. Sonuçta bu güzellik görünümünün insanı kuaföre götürme etkisi oldukça yüksek.

İşte Sophie Turner’dan ilhamla 2019 kâkül modelleri

Unutmayın ki hemen hemen her yüz şekline uygun bir kâkül vardır. En iyi modeli bulmak için 2019 trendlerine ve ünlülerin tercihlerine göz atabilirsiniz.

Kâkül kestirmek için asla yanlış bir zaman yoktur, ne de olsa. Hiçbir şey sizi durdurmamalı – dışarıdaki hava, yüz şekliniz ve hatta saç tipiniz. Kâkülün zamansızlığından faydalanın ve yüzünüze yakışacak en ideal modeli seçip, bu işi bitirin.

Mikro kâkül

Emma Watson

50’li yılların ruhuna bürünün ve Audrey Hepburn gibi yıldızların modaya uygun hale getirdiği mikro kâkül trendine Emma Watson’dan ilhamla hayatınıza dahil edin.

Uzun perçemler

Yüz çevresi etrafında ya da önünde duracak şekilde tercih edeceğiniz uzun perçemler, genellikle kuru ve dikey kesimlerden oluşmakta. Maksimum etkiyle küçük değişiklikler yapmak isteyenlere göre.

Yoğun etki

Camila Cabello

Felicity Jones

Ortadan ayrılan ve yüzü çevreleyen bu yoğun etkiye kim hayır diyebilir? Brigitte Bardot görünümünün zamandaki modern bükülmesi ise bu duruşu daha farklı bir noktaya taşıyor. Hafif, ince ve tam ayırdığı saçlarıyla Camila Cabello bu görünüm için imzasını atıyor.

Yanda toplanan kâküller

Saç stilisti Christian Wood’a göre bu başlık 2019’un en önemli trendlerinden. Evet, 2000-2005 yılları arasında hayatımıza hükmeden bu saç modeli her zamankinden daha güçlü bir şekilde geri döndü.