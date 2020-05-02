En Pratik 11 Spor Saç Modeli

Spor yaparken sizi rahat ettirebilecek, rahat ettirirken de şık gözükmenizi sağlayacak saç modelleri arıyorsanız bu yazı tam da size göre! Haydi gelin 2019’un spor saç modellerine hep beraber bakalım…

Sportif saç modelleri listemizden biri mutlaka sizin ruhunuza en uygunu olacak.

#1 Yüksek Gergin Topuz

İlk akla gelen ve zamansız spor saç modellerinden

Favori saç modelimiz.

Saçlarınızı ilk önce at kuyruğu şeklinde toplayıp, daha sonra bunu topuz haline getirerek rahat bir saç modeline kavuşabilirsiniz. Özellikle koşarken veya fitness hareketlerini uygularken gergin topuz sizi çok rahat ettirecektir.

#2 Dağınık Topuz

Hailey Baldwin, imza saç modeliyle…

Hem rahat hem de cool bir spor saç modeli

Aceleniz varsa, dağınık topuzlar her zaman işe yarar. Bir lastik tokayla saçınıza sıkı bir tur atın, geri kalanları ise gelişigüzel bir şekilde topuza ekleyin. Böylelikle hem saç için zaman kaybetmeyeceksiniz hem de sporunuzu rahatlıkla yapabileceksiniz.

#3 At Kuyruğu

At kuyruğunun çarpıcı etkisi

Gisele Bündchen’in bu havalı at kuyruğu vazgeçilmezlerden

Dağınık topuz gibi, uğraşmak istemeden rahatlığa kavuşmak istiyor iseniz bir lastik toka ile kolayca at kuyruğu yapabilirsiniz. Sıkı bir şekilde toplarsanız bir daha açılmayacağı için egzersiz sonuna kadar rahat edeceksiniz.

#4 Yarım At Kuyruğu

Hem gündüz kullanımı hem de özel bir etkinlik için tercih edilesi

Pratik spor saç modellerinden favorimiz

At kuyruğu gibi kolay olsun ama biraz değişiklik katmak istiyorum diyorsanız at kuyruğunuza lastikler ekleyip, bölünmüş ve hacimli bir saç elde edebilirsiniz!

#5 Örgü Desteği

Boksör örgülerine de şans vermeyi unutmayın.

Cara Delevingne’in bu saç modeli, spor şıklığı için çok ideal.

Hem çok kolay hem de çok şık gözüken örgülü modeller özellikle de fitness ve koşu gibi egzersizler için birebir. Örneğin yukarıdaki modellere alternatif olarak; sıkıca topladığınızı at kuyruğunu örerek kendi stilinizi yaratabilirsiniz!

#6 Saç Bandı

Spor sırasında stilinizi de koruyun.

Kaia Gerber’in ilham verici görünümü

Eğer havalı bir saç modeli için vaktiniz yoksa, kalın ve sıkı bir saç bandı her zaman kurtarıcınız olacak. Kendi zevkinize göre seçeceğiniz saç bandı ile hem rahatlayacak hem de cool gözükeceksiniz.

Spor Saç Örgü Modelleri +

Sporda sizi en rahat ve şık gösterecek modellerden biri de spor saç örgü modelleridir. Kullanışlı olsun ama aynı zamanda modaya da ayak uydurmak istiyorum diyor iseniz işte 2019’un spor saç örgü modelleri!

#7 Fransız Örgüsü

Saçları tepeden üçe ayırarak başlanılan bu örgü çeşidi, ilk olarak Kuzey Afrika’da ortaya çıkan ve daha sonra Fransa’da kabul edilen bir saç modelidir. Kısa saçlarda yapması daha zor olan Fransız örgüsünün en güzel yanı ise kimse yardım etmeden de yapabilecek olmanız.

#8 Hollanda Örgüsü

Hollanda Örgüsü, Fransız Örgüsü’nün değiştirilmiş ve genişletilmiş versiyonudur. Aralarındaki tek fark ise ters yüz edilerek saçın yapılıyor olması yani kısaca Fransız örgüsünün tersi olarak da biliniyor.

#9 Halat Örgü

Saç stilistleri tarafından “şık” ve “feminen” olarak tanımlanan halat örgü özellikle modeller tarafından çok kullanılan bir model. Yapılması zor gibi gözükse de kolaylıkla yapabilirsiniz. Kendinizi hem kadınsı hissedip hem de rahatlıkla spor yapmak istiyorsanız tam sizlik bir model!

#10 Taç Örgü

Ünlülerin ve modellerin kullanmaktan vazgeçemediği taç örgü, ismi gibi saçınızda taç varmışçasına bir görüntü yaratan saç modelidir. Yapılması zor gözükse de ipuçları sayesinde zorlanmadan yapabilirsiniz. Örgüye başlamadan önce bir bakım yağı ile desteklersiniz yapımı daha kolay olacaktır!

#11 Balıksırtı Örgü

Balıksırtı örgüsü herkesin kullandığı, hayatın her alanında bizlere eşlik edebilecek zarif bir örgü çeşididir. Hem inci gibi dizilmiş saçlara sahip olmak hem de toplu saç istiyorsanız balıksırtı örgüyü deneyebilirsiniz.

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