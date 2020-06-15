Suna Dumankaya’dan Kolay Bakım Tarifleri

Yüz, saç, el ve ayak bakımından oluşan rehberimize ilave olarak Suna Dumankaya’nın hazırladığı aşağıdaki pratik bakım tarifleri de bu yaz ışıldamanıza yardımcı olacak.

Hassas ve Kuru Ciltler İçin Maske

– Bir çay kaşığı süt kaymağı

– Bir çay kaşığı bal

– İki damla limon suyu

Hazırlanışı:

Malzemeleri karıştırın. 15 dakika ciltte bekletip, daha sonra cildi yıkayın. Haftada bir ya da iki kez uygulayabilirsiniz.

Hassas Ciltler İçin Maske

– Bir havuç rendesi

– Bir çorba kaşığı Hindistan cevizi yağı

– Bir çorba kaşığı Shea yağı

Evde yapabileceğiniz maske tarifleri

Hazırlanışı:

Havuç ve yağları tavada altı, yedi dakika pişirin. Sonra yağını, süzgeçten kaşıkla bastırarak süzün. Bir krem kutusuna koyup, soğuk bir yerde bu yağın kremsi hâle gelmesini sağlayın. Yalnızca akşam kremi olarak kullanın. (Güneşte sürülmesini tavsiye etmiyoruz.)

Hassas Ve Kuru Ciltler İçin Temizleme Sütü

– Bir salatalık

– Bir çay bardağı süt

– Bir tatlı kaşığı badem yağı

– Üç damla lavanta yağı

Hazırlanışı:

Salatalığı rendeleyip suyunu süzün. Süt, badem yağı ve lavantayı damlatıp cam bir şişeye koyun. Her gün bu karışımla cildinizi temizleyebilirsiniz. Bu karışımı on gün boyunca soğuk yerde tutarak kullanabilirsiniz.