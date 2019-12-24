Sussex ve Cambridge Ailelerinin Kalp Isıtan 2019 Noel Kartları

Noel ruhu her yıl olduğu gibi bu sene de İngiliz Kraliyet aileleri tarafından yoğun şekilde hissediliyor. Geçtiğimiz günlerde Noel kutlama kartı yayınlayan Cambridge ailesinin ardından bir sevimli fotoğraf da Sussex ailesinden geldi!

Meghan Markle ve Prens Harry oğulları Archie ile ilk Noel kartlarını paylaştı. Mutlu bir Noel ve mutlu bir yıl dileğinde bulunan kutlama kartının başrolü elbette tüm tatlılığıyla Archie bebek oldu.

Sussex ailesi şu sıralar Kanada’da Meghan Markle’ın annesi Doria Ragland ile vakit geçiriyor.

Cambridge ailesi ise görev başında! 5 kişiden oluşan aileleriyle yayınladıkları kutlama kartında nostaljik bir motosiklet üzerinde verdikleri doğal poz dikkat çekiyor. Görenleri hayrete düşüren detay ise George, Charlotte ve Louis’in hızla büyümeleri oldu.

Charlotte ve George’un bu sene Noel hediyesi olarak neler istediklerini mutlaka öğrenmelisiniz!