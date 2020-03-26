Tatlı Krizlerinin Önüne Geçmenin Yolları

Sadece karantina döneminde değil, her zaman için baş etmeye çalıştığımız bir konu olan tatlı krizi, özellikle de evde daha çok zaman geçirdiğimiz bu günlerde kendini fazlasıyla hissettiryor.

Bu durup dururken gelen tatlı krizini yönetmek ve aşmak için bazı önerilerimiz olacak. Normalde kuru meyve ve taze meyveler tatlı isteğinizi kırabilse de, bunlar bazen yeterli gelmiyor. Yapılan araştırmalarda şekersiz sakız çiğnemenin tatlı isteğini azalttığı ortaya çıkmakla birlikte tatlı isteğinde odak değiştirmeye çalışmak işe yarayabiliyor.

Sindirim sistemi güçlendirilebilirse de tatlı isteği sağlıklı yiyeceklerle ortadan kalkabiliyor. İşte tatlı krizlerini tamamen bitirebilecek öneriler:

Az ama sık yemek : Ana öğünlerdeki yemek miktarınızı kısıp, ara öğünler oluşturularak tatlı isteği azaltılabilir. Böylece kan şekeri dengede olur, hipoglisemi atakları yaşanmaz.

: Ana öğünlerdeki yemek miktarınızı kısıp, ara öğünler oluşturularak tatlı isteği azaltılabilir. Böylece kan şekeri dengede olur, hipoglisemi atakları yaşanmaz. 150 kalori limiti : Günlük 150 kaloriyi aşmayacak bir tatlı tüketiminin vücuda zararlı olmayacağı biliniyor. Ayrıca yine de tatlı yenmek isteniyorsa sütlü veya meyveli tatlılar hem kalori alımını azaltır, hem tatlı isteğini bastırır hem de kilo alımını engeller.

: Günlük 150 kaloriyi aşmayacak bir tatlı tüketiminin vücuda zararlı olmayacağı biliniyor. Ayrıca yine de tatlı yenmek isteniyorsa sütlü veya meyveli tatlılar hem kalori alımını azaltır, hem tatlı isteğini bastırır hem de kilo alımını engeller. Karışım tatlılar: Bir çikolatayı tek başına yemektense çikolata sosuna batırılan bir muz veya bir çilek tatlı isteğinizi azaltır. Ya da fındıklı, bademli drajelerden az miktarda tüketmek tatlı isteğini keser.

Bir çikolatayı tek başına yemektense çikolata sosuna batırılan bir muz veya bir çilek tatlı isteğinizi azaltır. Ya da fındıklı, bademli drajelerden az miktarda tüketmek tatlı isteğini keser. Kurtarıcı meyve : Taze ve kuru meyveler tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir. Yanına eklenecek kalsiyum kaynakları tokluk hissini artırarak yardımcı olur.

: Taze ve kuru meyveler tatlı ihtiyacınızı karşılayabilir. Yanına eklenecek kalsiyum kaynakları tokluk hissini artırarak yardımcı olur. Yeni odaklar: Tatlı yeme fikri akıllara düştüğünde ilk 10 dakikada yapılabilecek bir aktivite tatlıdan uzaklaştırabilir. O sırada evi toparlamak, yakın arkadaşları aramak, dergi okumak tatlı fikrini unutturabilir.

Tatlı yeme fikri akıllara düştüğünde ilk 10 dakikada yapılabilecek bir aktivite tatlıdan uzaklaştırabilir. O sırada evi toparlamak, yakın arkadaşları aramak, dergi okumak tatlı fikrini unutturabilir. Basit karbonhidratı es geç: Hamur işi, pastane ürünleri gibi basit karbonhidratlar tatlıya eğilimi artırır. Bunun yerine bulgur, kepekli ekmek, tam buğday ürünleri, kuru baklagiller proteinle tüketilirse tokluk hissi artar, tatlı isteği azalır.

Hamur işi, pastane ürünleri gibi basit karbonhidratlar tatlıya eğilimi artırır. Bunun yerine bulgur, kepekli ekmek, tam buğday ürünleri, kuru baklagiller proteinle tüketilirse tokluk hissi artar, tatlı isteği azalır. Destek şart: Stres, üzüntü gibi duygusal durum değişiklikleri tatlı krizine neden olursa, bir psikologdan destek almak düşünülebilir. Hiçbir besinin ya da tatlının hayattaki hiçbir sorunu çözmeyeceği unutulmamalıdır.

Stres, üzüntü gibi duygusal durum değişiklikleri tatlı krizine neden olursa, bir psikologdan destek almak düşünülebilir. Hiçbir besinin ya da tatlının hayattaki hiçbir sorunu çözmeyeceği unutulmamalıdır. Gözün doysun: Görsel algının, tat duygusunu geliştirdiği bilinmektedir. Bu nedenle evde hazırlanabilecek sağlıklı ve güzel görünen tariflerle tatlı isteği bastırılabilir.

Tatlı krizini bastıracak yoğurt bar (2 kişilik)

Malzemeler

250 gram yoğurt

1 yemek kaşığı bal

Yarım su bardağı kırmızı meyve- (Böğürtlen, yaban mersini veya frambuaz)

4 yemek kaşığı yulaf ezmesi

2 yemek kaşığı antep fıstığı içi- İri kıyılmış ve tuzsuz olmalı



Yapılışı: Yoğurt ve balı karıştırın. Bu karışımı pişirme kağıdı serdiğiniz 20*30 cm’lik düz tepsiye yayın. Üzerine yulaf, meyve ve antep fıstıklarını serpin. Karışımı 5 saat derin dondurucuda bekletin. Yeterince donduktan sonra keskin bir bıçak yardımıyla üçgen şeklinde kesip, bekletmeden tüketin.