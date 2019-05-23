Sosyal Medya Hesapları
Instagram 151K
Facebook 15K
Twitter 42K
YouTube 18K
Google Plus
Pinterest 664

#TBT: 90’lı Yıllardan Hafızalarımıza Kazınan 20 Parfüm

Parfümler sadece kişinin değil, bir dönemin de imzası haline gelebiliyor. İşte #tbt hashtag’inden yola çıkarak hazırladığımız, bazıları artık üretilmeyen, bazıları halen çok satanlarda en üst sıralarda yer alan; 90’lı yıllarda hafızamıza kazınan 20 parfüm:

ESTEE LAUDER PLEASURES

hbz-90s-fragrances-11_2
Estee Lauder Pleasures

Bu fresh ve çiçeksi koku, 90’lar denildiğinde ilk akla gelenlerden…

CLINIQUE HAPPY

hbz-90s-fragrances-09
Clinique Happy

Erkek için olan versiyonu da bir hayli popülerdi.

RALPH RALPH LAUREN

hbz-90s-fragrances-17_3
Ralph Ralph Lauren

Floral ve şekerli koku, markanın imzalarından.

GAP DREAM & HEAVEN

gallery-1432139067-hbz-90s-fragrances-dream-1
GAP Dream GAP Heaven

Minimal şişesi ile de dönemi fazlasıyla yansıtıyor.

VERSACE RED JEANS

hbz-90s-fragrances-02_1
Versace Red Jeans

Hala satışta olan parfüm, daha çok teenage kategorisine hitap ediyor.

GUCCI ENVY

hbz-90s-fragrances-13_3
Gucci Envy

Şimdilerde Envy Me adlı yeni versiyonu olan koku; döneminin arzu nesnesiydi.

DAVIDOFF COOL WATER

hbz-90s-fragrances-10_2
Davidoff Cool Water

Okyanus kokusunu sevenler için kült bir parfüm.

GUCCI RUSH

hbz-90s-fragrances-15_3
Gucci Rush

Parfümün şişesi ilhamını seks kasetlerinden alıyordu.

ELIZABETH ARDEN SUNFLOWERS

hbz-90s-fragrances-12_2
Elizabeth Arden Sunflowers

kavun, şeftali ve yasemin karışımında oluşan koku, gerçek bir yaz parfümüydü.

CALVIN KLEIN ETERNITY

hbz-90s-fragrances-08_1
Calvin Klein Eternity

Calvin Klein’in eşine adadağı koku; bir dönemin en çok satanlar listesinden inmiyordu.

GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO

hbz-90s-fragrances-14
Giorgio Armani Acqua Di Gio

Hala en ikonik erkek parfümü konumunu kimseye kaptırmış değil.

BATH & BODY WORKS COUNTRY APPLE

gallery-1431533423-hbz-90s-fragrances-counrtry-apple
Bath & Body Works Country Apple

Özellikle teenage kitlenin favorisiydi.

TOMMY HILFIGER FREEDOM

gallery-1431534664-hbz-90s-fragrances-tommy-hilfiger-freedom-1
Tommy Hilfiger Freedom

Bugün bile Tommy Hilfiger’ın akla ilk gelen kokularından biridir.

CALVIN KLEIN CK ONE

hbz-90s-fragrances-04_1
Calvin Klein CK One

Sadece kokunun kendisi değil, kampanyasında yer alan ünlü isimler de dikkat çekiyordu.

THE BODY SHOP WHITE MUSK

hbz-90s-fragrances-19_3
The Body Shop White Musk

Kokunun sadık bir hayran kitlesi vardı.

VICTORIA’S SECRET PEAR

hbz-90s-fragrances-18_3
Victoria’s Secret Pear

Artık üretilmeyen kokular arasında olan bu parfüm, daha çok mist segmentideydi.

LIZ CLAIBORNE CURVE

hbz-90s-fragrances-07_1
Liz Claiborne Curve

Şekerli koku sevenlerin bir dönem 1 numarası olduğuna eminiz!

CALVIN KLEIN CK BE

hbz-90s-fragrances-06_1
Calvin Klein CK Be

CK One kullananların ikinci favorisi!

WHITE LOVE’S BABY SOFT

hbz-90s-fragrances-03_1
Baby Soft

Fazlasıyla feminen bir koku olduğunu belirtmemize gerek olmadığını düşünüyoruz!

DRAKKAR NOIR

hbz-90s-fragrances-01_1
Guy Laroche Drakkar Noir

Guy Laroche üretimi olan koku, keskinliği ile ünlüydü.


Total
2
Shares
Like 2
Tweet 0
Pin it 0
İlgili Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için