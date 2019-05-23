TBT: 90’lı Yıllardan Hafızalarımıza Kazınan 20 Parfüm

Parfümler sadece kişinin değil, bir dönemin de imzası haline gelebiliyor. İşte #tbt hashtag’inden yola çıkarak hazırladığımız, bazıları artık üretilmeyen, bazıları halen çok satanlarda en üst sıralarda yer alan; 90’lı yıllarda hafızamıza kazınan 20 parfüm:
ESTEE LAUDER PLEASURES
Bu fresh ve çiçeksi koku, 90’lar denildiğinde ilk akla gelenlerden…
CLINIQUE HAPPY
Erkek için olan versiyonu da bir hayli popülerdi.
RALPH RALPH LAUREN
Floral ve şekerli koku, markanın imzalarından.
GAP DREAM & HEAVEN
Minimal şişesi ile de dönemi fazlasıyla yansıtıyor.
VERSACE RED JEANS
Hala satışta olan parfüm, daha çok teenage kategorisine hitap ediyor.
GUCCI ENVY
Şimdilerde Envy Me adlı yeni versiyonu olan koku; döneminin arzu nesnesiydi.
DAVIDOFF COOL WATER
Okyanus kokusunu sevenler için kült bir parfüm.
GUCCI RUSH
Parfümün şişesi ilhamını seks kasetlerinden alıyordu.
ELIZABETH ARDEN SUNFLOWERS
kavun, şeftali ve yasemin karışımında oluşan koku, gerçek bir yaz parfümüydü.
CALVIN KLEIN ETERNITY
Calvin Klein’in eşine adadağı koku; bir dönemin en çok satanlar listesinden inmiyordu.
GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO
Hala en ikonik erkek parfümü konumunu kimseye kaptırmış değil.
BATH & BODY WORKS COUNTRY APPLE
Özellikle teenage kitlenin favorisiydi.
TOMMY HILFIGER FREEDOM
Bugün bile Tommy Hilfiger’ın akla ilk gelen kokularından biridir.
CALVIN KLEIN CK ONE
Sadece kokunun kendisi değil, kampanyasında yer alan ünlü isimler de dikkat çekiyordu.
THE BODY SHOP WHITE MUSK
Kokunun sadık bir hayran kitlesi vardı.
VICTORIA’S SECRET PEAR
Artık üretilmeyen kokular arasında olan bu parfüm, daha çok mist segmentideydi.
LIZ CLAIBORNE CURVE
Şekerli koku sevenlerin bir dönem 1 numarası olduğuna eminiz!
CALVIN KLEIN CK BE
CK One kullananların ikinci favorisi!
WHITE LOVE’S BABY SOFT
Fazlasıyla feminen bir koku olduğunu belirtmemize gerek olmadığını düşünüyoruz!
DRAKKAR NOIR
Guy Laroche üretimi olan koku, keskinliği ile ünlüydü.