TBT: 90’lı Yıllardan Hafızalarımıza Kazınan 20 Parfüm

Parfümler sadece kişinin değil, bir dönemin de imzası haline gelebiliyor. İşte #tbt hashtag’inden yola çıkarak hazırladığımız, bazıları artık üretilmeyen, bazıları halen çok satanlarda en üst sıralarda yer alan; 90’lı yıllarda hafızamıza kazınan 20 parfüm:

ESTEE LAUDER PLEASURES

Estee Lauder Pleasures

Bu fresh ve çiçeksi koku, 90’lar denildiğinde ilk akla gelenlerden…

CLINIQUE HAPPY

Clinique Happy

Erkek için olan versiyonu da bir hayli popülerdi.

RALPH RALPH LAUREN

Ralph Ralph Lauren

Floral ve şekerli koku, markanın imzalarından.

GAP DREAM & HEAVEN

GAP Dream GAP Heaven

Minimal şişesi ile de dönemi fazlasıyla yansıtıyor.

VERSACE RED JEANS

Versace Red Jeans

Hala satışta olan parfüm, daha çok teenage kategorisine hitap ediyor.

GUCCI ENVY

Gucci Envy

Şimdilerde Envy Me adlı yeni versiyonu olan koku; döneminin arzu nesnesiydi.

DAVIDOFF COOL WATER

Davidoff Cool Water

Okyanus kokusunu sevenler için kült bir parfüm.

GUCCI RUSH

Gucci Rush

Parfümün şişesi ilhamını seks kasetlerinden alıyordu.

ELIZABETH ARDEN SUNFLOWERS

Elizabeth Arden Sunflowers

kavun, şeftali ve yasemin karışımında oluşan koku, gerçek bir yaz parfümüydü.

CALVIN KLEIN ETERNITY

Calvin Klein Eternity

Calvin Klein’in eşine adadağı koku; bir dönemin en çok satanlar listesinden inmiyordu.

GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO

Giorgio Armani Acqua Di Gio

Hala en ikonik erkek parfümü konumunu kimseye kaptırmış değil.

BATH & BODY WORKS COUNTRY APPLE

Bath & Body Works Country Apple

Özellikle teenage kitlenin favorisiydi.

TOMMY HILFIGER FREEDOM

Tommy Hilfiger Freedom

Bugün bile Tommy Hilfiger’ın akla ilk gelen kokularından biridir.

CALVIN KLEIN CK ONE

Calvin Klein CK One

Sadece kokunun kendisi değil, kampanyasında yer alan ünlü isimler de dikkat çekiyordu.

THE BODY SHOP WHITE MUSK

The Body Shop White Musk

Kokunun sadık bir hayran kitlesi vardı.

VICTORIA’S SECRET PEAR

Victoria’s Secret Pear

Artık üretilmeyen kokular arasında olan bu parfüm, daha çok mist segmentideydi.

LIZ CLAIBORNE CURVE

Liz Claiborne Curve

Şekerli koku sevenlerin bir dönem 1 numarası olduğuna eminiz!

CALVIN KLEIN CK BE

Calvin Klein CK Be

CK One kullananların ikinci favorisi!

WHITE LOVE’S BABY SOFT

Baby Soft

Fazlasıyla feminen bir koku olduğunu belirtmemize gerek olmadığını düşünüyoruz!

DRAKKAR NOIR

Guy Laroche Drakkar Noir

Guy Laroche üretimi olan koku, keskinliği ile ünlüydü.



