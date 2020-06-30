Temmuz Ayının En Mutlu ve En Şanslı 3 Burcu

Temmuz ayının mutluluğu ve şansı derinden hissedecek 3 burcundan biriyseniz tadını çıkarın! İşte 2020 Temmuz ayının en şanslı burçları.

Temmuz ayının önemli gökyüzü hareketleri ve retro etkileri için tıklayın.

Yengeç

Doğum günlerini kutlayan Yengeçler için elbette harika bir temmuz olması gerekiyor, değil mi ama? Işıldamanın, tüm ilgiyi ve bakışları üzerinize çekmenin tadını çıkarın sevgili Yengeçler. Satürn’ün Oğlak’taki geri hareketi yedinci evinizi etkisi altına alıyor. Bu da ilişkileriniz ve yaşamınızda ilham aldığınız insanlar açısından sizi pozitif bir etkiyle kuşatıyor.

Özellikle ortaklıklarınızda mükemmel başlangıçlar yaşayabilirsiniz. İlhamla dolacağınız bu ayda, yaratıcılığınızın sizi yönlendirmesine ve cesaretlendirmesine izin verin. Zira sonucu muhteşem olacak şeylere imza atabilirsiniz.

TEMMUZ AYI BURÇ YORUMLARI

Akrep

Akrepler için artık hayallerini gerçeğe dönüştürme zamanı! İletişim evinizin muazzam enerjilerle kuşanacağı bu ayda hayallerinize bir adım daha yaklaşacaksınız. Yeter ki gerekli iletişimlerden kaçınmayarak bağlantılarınıza ulaşın, adım atın!

Düşündüklerinizin, tasarladıklarınızın bu kadar çabuk sonuç verecek olmasına hayret edeceksiniz. Kişisel olarak ufkunuzun açık olacağı bu süreçte yeni hayaller, adımlar atarak uzun vadede geleceğinize yatırım yapabileceksiniz.

Balık

Satürn’ün geriye hareketi arkadaşlar alanınızı etkileyecek. Özellikle iş arkadaşlarınızla uzun vadeli planlar ve hedefler belirleyebilirsiniz. Bunda başarılı olacağınızın sinyallerini veriyor gökyüzü! Kafa kafaya verip iş kurabilirsiniz. Küçük düşünmeyin sevgili Balıklar! Hayalleriniz bırakın serbest kalsın.

Bu ay bildiklerinizi, tecrübelerinizi yoğun şekilde çevrenizdekilerle paylaşacağınız bir ay olacak. Uzattığınız her el, gülümsettiğiniz her yüz neşenize neşe katacak!

Kapak fotoğrafı: @petitecheriee