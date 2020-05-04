TikTok’un Şaşırtan 2020 Verileri

2020’nin daha ilk aylarına koronavirüs pandemisi ile girdik. Evlerde izolasyonla geçen bu dönemde de kazanan elbette teknoloji oldu. Uygulamalar arasında öne çıkan ise TikTok oldu.

Mobil uygulama analiz şirketi Sensor Tower’ın raporuna göre, TikTok resmi olarak 2 milyar indirmeyi aştı.

2016’nın sonlarında kullanıma sunulan uygulama pandemi sürecinde altın çağını yaşıyor diyebiliriz. Bu süreçte TikTok kullanmaya başlayan ünlüler haberimize de mutlaka göz atmanızı öneririz.

TikTok 2020 yılının daha ilk çeyreğinde App Store ve Google Play’de toplamda 315 milyon kez indirildi. Bu da herhangi bir yılın çeyreğinde diğer uygulamalar arasında yüksek indirme sayısıyla TikTok’u şimdilik zirveye taşıdı. Toplam 2 milyarı aşkın indirmeye sahip olan uygulamaya 1,5 milyardan fazla kişi Google Play’den, 495,2 milyon kişi ise App Store’dan geldi.

Hindistan, 611 milyon indirme ile en fazla TikTok kullanıcısına sahip ülke oldu. İkinci sırada ise Çin var.