Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Mağazalarını Kapatan Markalar

Sevgili Beymen Dostları, Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konu. Bu sebeple Covid-19 tedbirleri doğrultusunda Beymen ve butiklerimizi geçici bir süreyle kapatma kararı aldık. Sizlere Beymen.com, Beymen aplikasyonumuz ve sosyal medya hesaplarımız üzerinden servis vermeye devam edeceğiz. Dünyanın ve ülkemizin yaşadığı zorlu dönemi, hep birlikte en kısa zamanda atlatacağımız inancı ile yeniden Beymen’lerde buluşmak dileğiyle.