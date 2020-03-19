Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Mağazalarını Kapatan Markalar

COVID-19/Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler devam ediyor. Virüsü engellemenin en etkin yollarından biri de alışverişin gerçekleştiği mağazalara erişimi kısıtlamak.

Türkiye’den de Koronavirüs nedeniyle pek çok marka geçici bir süreliğine mağazalarını kapatma kararı aldı.

COVID-19 nedeniyle mağazalarını geçici bir süre kapatan markalar listesi şimdilik şu şekilde:

Boyner

Beymen

Network

Sevgili NetWork Müşterileri,



Çalışanlarımızın, sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konu. Bu sebeple Covid-19 tedbirleri doğrultusunda mağazalarımızı geçici bir süreyle kapatma kararı aldık. En kısa zamanda yeniden NetWork’lerde buluşmak dileğiyle. pic.twitter.com/hJpmuBYW2Z — NetWork (@NetWorkTROnline) March 18, 2020

W

Mavi

Karaca

Greyder

Vakko

Yargıcı

Marks & Spencer

GAP

Samsonite

İpekyol

Tumi

B&G

Faik Sönmez

Efor

Mudo

Roman

Twigy

Twist

Machka

Avva

Altınyıldız

Lufian

OXXO

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığı bizim için çok önemli.

Bugünden itibaren OXXO mağazalarının faaliyetlerine, çalışanlarımızın haklarını korumak suretiyle, geçici olarak ara veriyoruz.

Kendinize ve sevdiklerinize dikkat edin! ❤️ pic.twitter.com/1QLhlxVPdz — OXXO (@OXXO) March 18, 2020

Açıklama yapan markaların online alışverişlerini ve kapatma süresi hakkında daha fazla fazla bilgisi sosyal medya hesaplarından alabilirsiniz.

Salgına karşı bu sorumluluk sahibi kararı alan markaları tebrik ediyor; benzer kararı diğer markaların da almasını ve önlemlerin daha da artmasını diliyoruz.