Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Mağazalarını Kapatan Markalar
COVID-19/Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler devam ediyor. Virüsü engellemenin en etkin yollarından biri de alışverişin gerçekleştiği mağazalara erişimi kısıtlamak.
Türkiye’den de Koronavirüs nedeniyle pek çok marka geçici bir süreliğine mağazalarını kapatma kararı aldı.
COVID-19 nedeniyle mağazalarını geçici bir süre kapatan markalar listesi şimdilik şu şekilde:
Boyner
Beymen
Network
W
Mavi
Karaca
Greyder
Vakko
Yargıcı
Marks & Spencer
GAP
Samsonite
İpekyol
Tumi
B&G
Faik Sönmez
Efor
Mudo
Roman
Twigy
Twist
Machka
Avva
Altınyıldız
Lufian
OXXO
Açıklama yapan markaların online alışverişlerini ve kapatma süresi hakkında daha fazla fazla bilgisi sosyal medya hesaplarından alabilirsiniz.
Salgına karşı bu sorumluluk sahibi kararı alan markaları tebrik ediyor; benzer kararı diğer markaların da almasını ve önlemlerin daha da artmasını diliyoruz.