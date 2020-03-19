Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Mağazalarını Kapatan Markalar

COVID-19/Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler devam ediyor. Virüsü engellemenin en etkin yollarından biri de alışverişin gerçekleştiği mağazalara erişimi kısıtlamak.

Türkiye’den de Koronavirüs nedeniyle pek çok marka geçici bir süreliğine mağazalarını kapatma kararı aldı.

COVID-19 nedeniyle mağazalarını geçici bir süre kapatan markalar listesi şimdilik şu şekilde:

Boyner

Beymen

Network

W

Mavi

Karaca

Greyder

Vakko

Yargıcı

Marks & Spencer

GAP

Samsonite

İpekyol

Tumi

B&G

Faik Sönmez

Efor

Mudo

Roman

Twigy

Twist

Machka

Avva

Altınyıldız

Lufian

OXXO

Açıklama yapan markaların online alışverişlerini ve kapatma süresi hakkında daha fazla fazla bilgisi sosyal medya hesaplarından alabilirsiniz.

Salgına karşı bu sorumluluk sahibi kararı alan markaları tebrik ediyor; benzer kararı diğer markaların da almasını ve önlemlerin daha da artmasını diliyoruz.

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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