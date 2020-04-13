Eğer kahvaltınızda bir değişiklik arıyorsanız; ünlü modellerin sağlıklı ve leziz kahvaltı tariflerini denemenin tam sırası!

Dünyanın fizikleriyle parmak ısırtan en ünlü top modellerinin kahvaltılarında ne yediğini hiç merak ettiniz mi? Günün bu en önemli öğününde sadece podyumda sergiledikleri bikini vücutlarıyla değil sportif yaşamlarının bir getirisi olan sağlıklı vücutlarıyla da dikkat çeken ünlü modeller, kahvaltı öğününü asla atlamıyor. Bu önemli öğünü ise ne olursa olsun sağlıklı ve leziz tariflerle yapıyorlar. İşte Karlie Kloss’tan Miranda Kerr’e; ünlü top modellerden sağlıklı ve leziz kahvaltı tarifleri:

Nina Agdal

Omlet mi yoksa granola mı yemenin daha sağlıklı olduğuna karar veremediniz mi? Öyleyse Danimarkalı top model Nina Agdal gibi her ikisini de tercih etmekten korkmayın. Sağlıklı be güçlü bir kahavaltı tercih eden Agdal, Nina Agdal aynı zamanda sabah vitamini için kahvaltısına meyve ve eğlence için de latte etklemekten çekinmiyor.



Chrissy Teigen

Chrissy Teigen dediğimizde sizin de aklınıza güzel top modelin yemeklere olan tutkusu geliyorsa, kahvaltısının da güçlü olacağını tahmin ediyorsunuzdur. Chrissy Teigen bu kahvaltıyı favori kolay kahvaltısı olarak tanımlıyor. Kızartılmış yumurta,domates, jambon ve avokadoyu biberle süsleyip bir dilim ekmeğin üzerine koyarak yiyor. Leziz!



Miranda Kerr

Miranda Kerr’in muzlu pankek tarifiyle modellerin yapacağı şekilde pankek yapın (evet bu mümkün). Bir muz, bir yumurta, bir yumurta akı, iki yemek kaşığı yulaf ezmesi ve hindistan cevizi yağını pankek malzemeleriniz olarak kullanarak bu sağlıklı ve leziz tarifi uygulayın.



Gisele Bündchen

Yeşil meyve suları ve smoothieler hakkındaki en iyi şey kocaman bardaklarda içebilmenize rağmen düşük kalorili olmasıdır. Gisele Bundchen kendi sağlıklı içeceği için “küçük” bir yardım almaktan çekinmemiş.

Lindsey Ellingson

instagram/lindseyellingson

Victoria’s Secret meleği Lindsey Ellingson, kahvaltı için tamamiyle organik ürünleri tercih ediyor. Bir bardak Kusmi detoks çayı ve bir kase yoğurdun içine karıştırılmış taze böğürtlen ve bal ile kahvaltısını tamamlıyor Ellingson. Protein + antioksidanlar + kolaylık = bir *model* kahvaltısı.

Karlie Kloss

Temiz ve sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmesiyle tanınan Karlie Kloss, özellikle böğürtlen smoothie’sini oldukça fotojenik hale getirmekte de çok başarılı. Tek yapmanız gereken bir fincan şekersiz badem sütünü bir kepçe çikolatalı protein tozu, bir muz ve bir kap böğürtlen ile blenderdan geçirmek.



Karolína Kurková

Kurková’nın vegan kahvaltısı hepimize ilham verecek cinsten. Guava ve ananas suyu, kurutulmuş kiraz, dilimlenmiş elma, tarçın, karanfil, portakal suyuya son olarak limon suyu ekleyip karışımı yulaf ezmesi ve bir kaç kakao parçasıyla tam bir sabah bombasına çevirebilirsiniz.