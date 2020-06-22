Ünlülerden İlhamla Hafif Yaz Makyajı İçin Öneriler
Yazları, kışın kullandığınız fondötenin bir ton koyusunu tercih edebilirsiniz. Renkli, SPF içeren nemlendiriciler de destek olabilir. Buna ek olarak kremsi yapıdaki göz farları hayatınızı kolaylaştırır.
Genelde suya dayanıklı olmalarının yanı sıra, uzun süreli kalıcılığıyla da yaz için tercih ediliyor. Ayrıca cilt tonunuzdan bir ton açık olan bir likit farı, aydınlatıcı olarak da kullanabilirsiniz. Makyaj yaparken baz kullanmayı unutmayın. Suya dayanıklı maskara ile kirpiklerinizin terden dolayı akmasına engel olabilirsiniz. Bronzlaştırıcıyı tüm yüzünüze değil, yalnızca elmacık kemiklerinizin üzerine, allık gibi uygulayın. Dilerseniz alın ve burnunuzun üzerine de hafif dokunuşlar ekleyebilirsiniz. Dudaklarda ise parlatıcılar kurtarıcınız olacak.
Peki, ünlülerden ilhamla hafif yaz makyajı için önerilere göz atmaya ne dersiniz?
#1 Meghan Markle
Ne de olsa, Meghan Markle makyajsız makyajın kraliçesi. Gururlu bir çil sahibi olan düşes, hafif bir fondöten katmanı, biraz göz makyajı ve pembe bir ruj içeren güzellik görünümüyle yaz için aradığınız ilham kaynağı.
#2 Ashley Graham
Graham bir süpermodel olabilir ama biz onu sık sık, neredeyse yok denecek kadar az bir makyajla görmeye alışkınız. Dudaklarındaki nude renk ruju, rimel ve eyeliner ile vurgulayan Graham, “az, çoktur” diyenlerden.
#3 Bella Hadid
Tazeleyici ve göz alıcı. Bella Hadid’in çeşitli vurgulamalar haricindeki bu doğal yaz makyajının yıldız oyuncusu ise; bronzluğu.
#4 Zoe Kravitz
Markle gibi, Kravitz de kırmızı halıdaki güzellik görünümleri de dahil olmak üzere çillerini göstermeyi seviyor. Çillerine vurgu yaptığı bu güzellik görünümü ise yaz akşamları için biçilmiş kaftan.
#5 Kaia Gerber
Moda endüstrisinin en taze yüzlerinden olan Gerber’in 16 yaşında olmasının da etkisiyle çok fazla makyaj yapmasına gerek kalmıyor. Cildinin tazeliği ve o ince parlaklığı, hafif bir fondöten ile de birleşince denemesi kolay bir yaz makyajına dönüşüyor.
#6 Adwoa Aboah
Çillerini örtmeyi hiç tercih etmeyen model Aboah, aksine hafif göz makyajıyla onların sadece parlamasını sağlayacak bir görünümle yetinmeyi tercih ediyor.
#7 Emily Ratajkowski
Model arkadaşlarının aksine, nadiren kırmızı halıda makyaj yapan Ratajkowski’yi yaz makyajı ilhamı için radarınıza almanızı tavsiye ediyoruz.
#8 Emma Watson
Her zaman için temiz bir makyaj görünümüyle karşımıza çıkan Watson, en yeni ve kopyalanabilir detaylara sahip. Yumuşak tonlardaki dudak makyajı, doğal çillerinin patlamasına izin veren şeffaf bir örtü gibi adeta.
#9 Gisele Bündchen
Bündchen makyajsız makyajın öncülerinden biridir. Bir dergi kapağı için makyajsız poz vermeye ek olarak, kırmızı halıda da her zaman için doğal bir şekilde makyaj yapma eğilimindedir.
#10 Jennifer Aniston
Aniston, Hollywood’un en tanınan yıldızlarından biri ancak bu makyajının en üstte olduğu anlamına gelmez. Ünlü oyuncu genellikle bronz tenine, pembe bir dudak makyajı yapmayı ve vurgulayıcı bir maskara sürmeyi tercih ediyor.