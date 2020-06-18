Uygulaması Kolay Anti-Aging Etkili Yüz Masajı Teknikleri

Artık kraliyet ailesinden ciltlerini hayranlıkla izlediğimiz bir çok ünlü yıldıza; pek çok ismin yüz masajlarından yardım aldığını biliyoruz. Sadece stresi atmakla kalmayıp uzun vadede yüz şeklini de değiştiren ve anti-aging etki taşıyan bu masajlar, güzellik rutini için de önemli bir adımı oluşturuyor. Ayrıca kim spa hissini sevmez ki?

FaceGym’in kurucusu Inge Theron, “Bir insan yüzünde 40’tan fazla kas var. Tıpkı vücuttaki kaslar gibi, onları ne kadar çok hareket ettirirseniz, o kadar çok yükselir, sıkılaşır ve forma girerler. Cilt rengini düzenler ve kolajeni tutmak için proteinleri uyarır.” diyor. Peki cildimizde anti-agign etkisi yaratarak zamana meydan okuma etkisi yaratacak yüz masajı teknikleri neler?

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Boyun İçin Anti-Aging Masaj Teknikleri

Yaşlandıkça boynumuzdaki deri görünümolarak büyük ölçüde değişebilir. Vücudun başka bir yeri ile karşılaştırıldığında; çok ince, hassas ve daha az yağ üretiyor. Elemis’in kurucularından Noella Gabriel, “Yaşlandıkça boynumuzdaki deri inceliyor, deride büyük bir kalsiyum kaybı oluşuyor ve gözle görülür bir kas tonusu eksikliği söz konusu oluyor” diyor.

Boyundaki derinin hassas yapısı ve erken yaşlanmaya daha yatkın olması nedeniyle, bunu yaparken bir masaj tekniği kullanarak yüz cilt bakımınızı her zaman boyun bölgesine de uygulamanız oldukça önemli. “En sevdiğiniz yüz yağını alın, ellerinizi yüz kenarına doğru çekin ve boyun tabanından çene ve çene hattının ucuna kadar süpürme tekniği kullanarak basınç uygulayın” diyor Gabriel.

ınstagram: @traceeellısross

Çene Bölgesi İçin Anti-Aging Masaj Teknikleri

. Kaldırılmış, daha yontulmuş bir çene yanılsaması yaratmaya yardımcı olmak için, Theron kontur masaj teknikleri kullanarak öneriyor. “İşaret parmağınızı ve baş parmağınızı kullanarak küçük bir ‘V’ şekli yapın. Daha sonra, orta ve sert basınç kullanarak, çeneden kulağa ‘V’ tutuşunu yavaşça hareket ettirin, çene boyunca bastırın” diyor.

ınstagram: @ @POLLIANI

Göz Çevresi İçin Anti-Aging Masaj Teknikleri

Yüzün diğer alanlarda aksine, göz çevresi etrafında masaj kullanarak söz konusu olduğunda, nazik olmalısınız.

“Göz çevresindeki deri son derece kırılgan ve çok hassastır. Ayrıca erken yaşlanma belirtileri göstermek için ilk yerlerden biri olabilir. Eğer doğru şekilde bakılamazsa kuru, kabarık ve sıkışık hale gelebilir.” diyor Gabriel. O alanı çekiştirmek ise durumu daha kötü hale getirebilir.

Suqqu Marka Uzmanı Shumana Begum, özellikle kaş kemiği üzerindeki egzersizleri öneriyor. “Parmaklarınızın ilk eklemlerini kullanarak, yavaşça kaş kemiğine basınç uygulayın ve alnınıza doğru yavaşça çekin. Üç kez tekrarlayın: önce alnın ortasında, sonra kaşın kemerinden ve son olarak da kaşın ucundan.”