Uzun ve Hacimli Kirpiklere Kavuşmanın 5 Yolu

Hacimli, kıvrık ve gür görünümlü kirpiklere nasıl sahip olunur? İşte yolları kirpikleri uzun ve dolgun göstermenin beş kolay yolu.

#1 Fırçanın Ucunu Kullanın

Elbette, maskarayı kirpikleri daha kalın ve uzun gösterecek bir fırça olarak amacına uygun kullanabilirsiniz. Ancak eğer kirpiklerinize daha fazla yoğunluk katmak isterseniz, maskara fırçasının ucunu kullanabilirsiniz. Dağınık görünümü yakalamak için oldukça fazla maskara uygulamanız gerekiyor. Bunun için ise fırçanın ucunu daha çok ürün eklemek için kullanıp, kirpiklerinizi birbirlerine yapıştırın.

YVES SAINT LAURENT,

Mascara Volume Effect

Faux Cils Maskara

BURBERRY, Cat Lashes

Ultra Black Maskara

SHISEIDO, Imperial Lash

Mascara Ink Maskara

M.A.C, Haute &

Naughty Too Black

Lash Maskara

#2 Çevirerek Açın

Eğer maskaranızı fırçayı birkaç kez sokup çıkararak hazırlıyorsanız, bu alışkanlığınızdan kurtulmanız gerekebilir. Dior, bu maskara alışkanlığını araştırmış ve kadınların 50 sefere kadar fırçayı sokup çıkardıklarını keşfetmiş. Bu çok yaygın yapılan bir hata. Maskaranın içine hava doldurarak daha çabuk kurumasına sebep oluyor. Bunun yerine, fırçayı çevirdikten sonra sıyırarak çıkarın.

#3 Kıvrım Ekleyin

İyi bir maskara ve kirpik kıvırıcısı, kirpiklerinizin en iyi şekilde görünmesini sağlar. Kirpiklerinizi kıvırmak için bir başka profesyonel öneri ise kirpik kıvırıcınızı kurutma makinesiyle ısıtmak.

BENEFIT, Badgal Bang!

Maskara

DIOR, DiorShow

Pump ‘N’ Volume

HD Maskara

BOBBI BROWN,

No Smudge Maskara

SHISEIDO, Imperial Lash

Mascara Ink Maskara

NARS, Climax

Maskara

#4 Renklendirin

Tüm göze uygulanmış renkli bir maskara inanılmaz görünmekle kalmayıp, göz renginizi de ortaya

çıkaracaktır. Bu trend için yeterince hazır değil misiniz? Yalnızca alt kirpiklerinizin iç köşesine biraz renkli maskara uygulamayı deneyin.

#5 Uzatın

Eğer kirpiklerinizi güçlendirmenin peşindeyseniz, bir kirpik serumu kullanın. Bu serumlar kirpiklerinizin yeniden uzamasına, daha kalın görünmesine yardımcı olur. Şayet anlık bir hacme ihtiyacınız varsa takma kirpikleri deneyebilirsiniz.