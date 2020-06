Victoria Beckham Stili Hakkında Samimi Açıklamalarda Bulundu

Bir gazete için moda öğrencilerinin sorularını yanıtlayan Victoria Beckham, kendi stili hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Bir öğrencinin Beckham’a kişisel stili hakkında soru sorması üzerine Beckham moda evrimi şöyle açıkladı: “Spice Girls’teyken grubu giydiren stilistler vardı, ama özel hayatımda hiç bir stilistle çalışmadım. Eskiden korse ile yapılandırılmış sıkı elbiseler giyerdim. Hala dolabımda bu elbiselerden var ama kişisel tarzım daha rahat hale geldi.”

vıctorıa beckham

“Geriye dönüp baktığımda, sanırım her zaman çok dar, çok sımsıkı kıyafetler giymem bir güvensizlik göstergesiydi” diyen Victoria Beckham ekledi;

“Stüdyoda yüksek topuklularla her şeye koşamam. Çok fazla hokkabazlık yapıyorum: anne olmak, eş olmak, her gün stüdyoda olmak… Bir keresinde New York’ta bir gösteride bir maskülen pantolon ve bir çift spor ayakkabı giydiğimi hatırlıyorum; herkes çıldırdı, ‘Aman Tanrım, o spor ayakkabı giyiyor!’ “

Beckham ayrıca yaş aldıkça kendine olan güveninin arttığını da söyledi. “Bende neyin işe yaradığını, neyin iyi göründüğünü, beni güvende ve rahat hissettiren şeyi biliyorum. Şu anda giyim tarzımda kanıtlayacak bir şeyim olduğunu düşünmüyorum.” dedi.

Beckham ayrıca moda endüstrisindeki yükselişini de hatırlayarak, öğrencilere eğer geri dönüp kendi gençliğine bir tavsiyesi verebilseydi bunun içgüdülerine güvenmek olacağını söyledi.

“Ben her zaman kendi yaptığım hataları kaldırabilirim, ama içgüdülerime karşı yapılan hataları değil” dedi…

“Aslında bu endüstride geleceği dört gözle bekliyorum. Hepimiz daha iyi, kişisel ve profesyonel olarak çıkacağız bu süreçten,” diyen Beckham, devam eden coronavirus salgınının bir çokları için değerli bir öğrenme deneyimi olduğuna inandığını da sözlerine ekledi.