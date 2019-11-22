Victoria’s Secret Fashion Show 2019 Neden İptal Edildi?

Koleksiyon ve etkileyici şovlarıyla her yıl heyecanla beklenen Victoria’s Secret Fashion Show, 2019 yılında gerçekleşmeyecek.

Victoria’s Secret Fashion Show’un iptal edileceği daha önce de dedikodular arasındaydı. Ancak bu defa Victoria’s Secret’ın bağlı olduğu Limited Brands şirketinden açıklama geldi. L Brands, 2019 yılında Victoria’s Secret Fashion Show’un iptal edileceğini duyurdu.

Marka her ne kadar sessiz kalsa da, Avustralyalı model Shanina Shaik vermiş olduğu bir röportajında, “Victoria’s Secret Show’unun bu yıl gerçekleşmeyeceğini” söyledi.

Victoria’s Secret Fashion Show 2019 yayınlanmayacak

Victoria’s Secret Fashion Show Neden İptal Edildi?

2017 yılından bu yana düşen reyting ve satışlar, şovun iptal edilme nedenleri arasında yer alıyor. Şov, ilk yayınlandığında 12 milyon izlenirken, 2018 yılında 3,3 milyon gibi bir izlenme rakamına düştü. Limited Brands şirketinin CEO’su Leslie Wexler, pazarlama stratejisiyle ilgili yeni kararlar alınacağını da duyurdu.