Vücudunuzu 4 Adımda Yaza Hazırlayın

Yaz yaklaşıyor, vücudunuzdaki deformasyonlarla başa çıkma vakti geldi. Cildinizin temeli sağlam olursa, yazın güneşin etkilerini o kadar hafif atlatırsınız. Hazır bugünlerde evdeyken selülit, çatlaklar ve gevşek bir cilt ile savaşmanın tam sırası!

Cildi Hazırlama Vakti

Kış aylarında, miskinlikle birlikte daha az egzersiz yapılıyor. Bu da en ince ve zarif bacakların bile zamanla yumuşamasına neden oluyor. Kış boyunca soğuktan korunmaya yönelik giyindiğimiz için de

cilt, kuruyor ve pullanmaya başlıyor. Gerçek bir fark yaratmak istiyorsanız; bacaklarınıza, yüzünüze

bakım yapacak gibi bir rutin uygulayın.

L’OCCITANE, Gommage Riche Corps

THE BODY SHOP, British Rose Vücut Peeling’i

Bunun içinse bakıma haftada iki kere uyguladığınız güzel bir peeling ile başlayın. Himalaya tuzu, ödemi atmanıza yardımcı olur. Şayet banyonuzda küvet varsa, sizden mutlusu yok! Banyo rutininize tuz eklemek de bu süreci hızlandıracaktır. Hem ödemi atmanızı sağlayacak, hem de ağırlaştığını hissettiğiniz, yorgun bacaklarınıza evde SPA tedavisi sunmuş olacaksınız. İyi bir peeling ardından cildinizi nemlendirmeyi unutmayın.

Selülitle Savaş

Selülitin kendisini yok etmek maalesef mümkün değil. Ancak görünümünü azaltabilirsiniz. Yıllar içinde kazanılan tecrübe bize bunu öğretti. Görünümünü azaltmakla birlikte, oluşmasını da engelleyebilirsiniz. Vücudumuzda yağ hücreleri bulunuyor. Kadınların kolajen liflerinin yapısı hiçbir zaman erkeklerde

olduğu gibi yağ hücrelerini çevreleyen güçlü bir zincir olmadı. Bu nedenle kadınların yüzde 85’inde selülit bulunuyor.

CAUDALIE, İnceltici ve Selülit Karşıtı Etkili Vücut Yağı

NUXE, Body Serum Minceur

Ayrıca selülitin kiloyla bir alakası olmadığını da belirtmek isteriz. Selülit oluşumunu

engellemek, vakum ve roller tedavileriyle geliştirilebilir. Birçok krem ve losyon, selülitle savaşmak için düzenli kullanıldığında etki gösterdiğini kanıtlıyor. Kullandığınız selülit önleyici/ tedavi edici kremleri,

selülitli bölgeye masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Son olarak süt ve süt ürünlerinin de vücutta su tutma etkisinden ötürü selülit görünümünü artırdığını söylemeden geçmeyelim. “Evde doğal yöntemlerle selülitten kurtulun” yazımıza da göz atabilirsiniz.

Korkularınızla Yüzleşin

Hamilelikle birlikte oluşan çatlaklar, herkesin aklına takılan sorunlardan biri… Bu konuda bir tavsiye vermek kafa karışıklığına yol açabilir. Hamilelik sırasında kadın vücudu ani ve dramatik değişikliklere

tanıklık ediyor. Bu durum, östrojen ve progesteron artışının sonucunda oluyor.

BIO-OIL, Cilt Bakım Yağı

BURT’S BEES, Mama Bee Karın Çatlak Kremi

Aynı şekilde, cilt de kuru, lekelenmiş ve pul pul olabiliyor. Bu süreçte, vücudunuzdaki kan üretimi yüzde 50 oranında artıyor. Birçok kadın bu artışın, cilt rengi üzerindeki etkisini ‘canlanma’ olarak nitelendiriyor. Çatlakları engellemek için yağları tercih edebilirsiniz…

Diri Bir Cilt

Cildimizin yıllar içerisinde elastikiyetini kaybetmesinin birçok sebebi bulunuyor. Bunların arasında UV

ışınlarının yarattığı hasar ve güneşe maruz kalma, çevresel faktörler, genetik faktörler ve doğal süreç yer alıyor. Ancak cilt bakımı endüstrisi sayesinde anti-aging ürünler, sıkılaşmış, diri ve canlı bir cilt vadetmeye devam ediyor. Güçlü kremler ve serumlar bu süreci hızlandırıyor.

SHISEIDO, Vücut Sıkılaştırıcı Krem

INSTITUT ESTHEDERM, Absolute Firming Contour Vücut Kremi

Burada önemli olan hangi formülün size iyi geleceğini bilmek. Bu krem ve serumları tercih ederken fiyatına değil, ihtiyacınız olan doğru ürünü kullanıp kullanmadığınıza bakmalısınız.