Yağlı Cildinizi Kontrol Altına Alabileceğiniz 5 Ürün

Ciltteki yağ kontrolünü kaybetmek; çoğu zaman makyajın sabit kalmamasına, ciltte tıkanıklıklara ve ton eşitsizliklerine neden olabilir. Neyse ki yağlı ciltler için birbirinden başarılı ürün önerilerimiz var. İşte yağlı cildinizi kontrol altında tutabileceğiniz 5 ürün:

Dr. Brandt Pores No More Anti-Aging Mattifying Lotion

Dr. Brand'in bu ürünü; yağ kontrolü konusunda harika iş çıkarıyor. Cildiniz tarafından hızla emilen ürün; yüzünüzü makyaja hazırlıyor.

Sunday Riley U.F.O. Ultra-Clarifying Face Oil

Sunday Riley U.F.O. Ultra-Clarifying Face Oil'in içindeki salisilik asit; kızarıklıklıklarla ve siyah noktalarla cildinizi kurutmadan savaşır.

Urban Decay The Velvetizer Translucent Mix-In Medium

Urban Decay'in bu ürününü favori fondöteniniz ile karıştırın. Tüm formülleri mat versiyona çevirecektir. Ayrıca fondöteninizin üzerine pudra olarak da uygulayabilirsiniz.

Lancer The Method: Polish Blemish Control

Bu ürünü her gece kullanarak ölü cilt hücrelerinden kurtulabilirsiniz.

Laura Mercier Eye Basics

Eğer yağlı cilde sahipseniz; far uygulamanın çoğu zaman tüm yüzünüze bulaşmasıyla sonuçlandığını biliyorsunuzdur. Laura Mercier'in bu ürünü;tüm göz makyajınızın yerli yerinde kalmasını sağlayacak.

İlgili Konular

1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

Bunlar da hoşunuza gidebilir

Bir cevap yazın

Sitemizden en iyi şekilde yararlanmanız için çerez kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanmayı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi için