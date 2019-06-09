Yağlı Cildinizi Kontrol Altına Alabileceğiniz 5 Ürün

Ciltteki yağ kontrolünü kaybetmek; çoğu zaman makyajın sabit kalmamasına, ciltte tıkanıklıklara ve ton eşitsizliklerine neden olabilir. Neyse ki yağlı ciltler için birbirinden başarılı ürün önerilerimiz var. İşte yağlı cildinizi kontrol altında tutabileceğiniz 5 ürün:

Dr. Brandt Pores No More Anti-Aging Mattifying Lotion

Dr. Brand'in bu ürünü; yağ kontrolü konusunda harika iş çıkarıyor. Cildiniz tarafından hızla emilen ürün; yüzünüzü makyaja hazırlıyor.

Sunday Riley U.F.O. Ultra-Clarifying Face Oil

Sunday Riley U.F.O. Ultra-Clarifying Face Oil'in içindeki salisilik asit; kızarıklıklıklarla ve siyah noktalarla cildinizi kurutmadan savaşır.

Urban Decay The Velvetizer Translucent Mix-In Medium

Urban Decay'in bu ürününü favori fondöteniniz ile karıştırın. Tüm formülleri mat versiyona çevirecektir. Ayrıca fondöteninizin üzerine pudra olarak da uygulayabilirsiniz.

Lancer The Method: Polish Blemish Control

Bu ürünü her gece kullanarak ölü cilt hücrelerinden kurtulabilirsiniz.

Laura Mercier Eye Basics

Eğer yağlı cilde sahipseniz; far uygulamanın çoğu zaman tüm yüzünüze bulaşmasıyla sonuçlandığını biliyorsunuzdur. Laura Mercier'in bu ürünü;tüm göz makyajınızın yerli yerinde kalmasını sağlayacak.