Doğal Ve Güzel Makyaj Nasıl Yapılır?

Kuralları yıkmanın zamanı geldi. Makyaj yaparken iç ve dış güzelliğinizi ortaya çıkaracak uygulamalar ve ürünlere dikkat çekiyoruz. Siz, olduğunuz gibi güzelsiniz.

#1 Yumuşak Dokunuş

Doğal Makyaj Nasıl Yapılır?

Doğal Makyajın İpuçları.

Hepimiz kendimizi sevmenin ve kendimizle barışık olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ancak bazen kusurlarımızı kabullenmek zor olabiliyor. Her zaman cildimizle rahat ve mutlu olamayabiliyoruz. Özellikle de sosyal medyanın etkisiyle, görünüşümüzle ilgili eleştirilere maruz kaldığımızda…

Bir sonraki makyajınızı yaparken aynada kendinize bir bakın. Neler istediğinize karar verin. Bu kararlılıkla derin bir nefes alın. Şayet kendinizi yorgun hissediyorsanız ve öyle görünüyorsanız makyajınızda daha sade bir dokunuş yapabilirsiniz. Cildinize dokunurken noktasal vuruşlarla dairesel hareketler yapın. Hafif, ışıltı veren bir baz kullanın. Sisley Phyto-Teint Ultra Eclat gibi süngerimsi yapıdaki bir likit fondötenle cildinizin ihtiyacı olan nemi kazandırabilirsiniz. Koyu halkalarınız varsa concealer yardımıyla bakışlarınıza canlılık katabilirsiniz. Pembe bir allıkla sağlıklı görünüme kavuşabilirsiniz. Ayrıca yüzünüzün daha canlı görünmesini sağlamak için aydınlatıcı kullanmayı da es geçmeyin.

DIOR, Capture Totale Dream Skin Cushion Fondöten

KIKO, Magical Holiday

Allık

CHANEL, Palette

Essentielle

M.A.C, The Art of Studio Fix

Stick Fondöten

#2 Basit Uygulamalar

Stres, özel hayatınızı, sağlığınızı ve özgüveninizi oldukça etkileyebiliyor. Bu yüzden makyaj seanslarınızı kendinize ayırdığınız ‘rahatlama zamanı’ gibi düşünün. Örneğin; gözlerinize eyeliner’ı yumuşak hareketlerle uygulayabilirsiniz. Maskarayı da sabah bir yere yetişiyorken sürdüğünüz gibi değil, yavaş yavaş uygulayın. O sizin için gün içerisinde yapmanız gereken işlere odaklandığınız bir an. Peki, hedefiniz güçlü görünmek mi? O hâlde güzel bir göz makyajına ihtiyacınız var. Öncelikle Glossier Pro Tip Eyeliner ile kolaylıkla; istediğiniz kalınlıkta ve güçlü bir eyeliner uygulaması yapabilirsiniz. Buna ek olarak; kirpiklerinizi uzatmanız ve yoğunlaştırmanız önemli. Benefit They’re Real Maskara size yardımcı olacaktır.

Doğal makyaj yapmanın püf noktaları.

Uygularken kirpiklerinizin uçlarını sağa ve sola doğru yönlendirerek çekici bakışlara sahip olabilirsiniz. Erborian CC Dull Correct Crème; cildinizi aydınlık gösterdiği kadar; SPF 25 özelliği ile UV ışınlarına karşı da koruyor. Bu uygulamaları yaparken ya da yapmaya başlamadan önce bulunduğunuz ortamın düzenli olması da sizin daha rahat hissetmenizi sağlayacak. Ayrıca yakacağınız bir mum, ortamdaki havayı değiştirerek konforlu hissetmenize yardımcı olacaktır.

BOBBI BROWN, The Essential Multicolor

Göz Farı Paleti

ERBORIAN, CC Dull Correct

Crème

CLINIQUE, Moisture Surge

Göz Kremi

BENEFIT, They’re Real Maskara

FLORMAR, Precision Liner

#3 Doğal Olun

Instagram’da her zaman görüyoruz; doğal olmayan ekstra dolgun dudaklar, keskin ve yoğun göz makyajı, aşırı uygulanmış aydınlatıcı ve kontur… Bu akım filtreler yardımıyla hiçbir zaman bitmeyecek olsa da pürüzsüz bir cilt her zaman revaçta. Maalesef bu tek tip görünüm; güzellikteki çeşitliliği ve bireyselliği baltalıyor. Ünlüleri ve influencer’ları taklit etme arzusu, mükemmellik algısını yanlış şekilde biçimlendiriyor. Bunun yerine; kendi yolunuzu çizmeyi deneyin ve eşsiz stilinizi yaratmanın keyfini çıkarın. “Bu görünümü neden taklit ediyorum? Benim yüzüm için uygun mu?” sorularını kendinize bir sorun.

Doğal Ve Güzel Makyaj yapmanın püf noktaları.

Uyguladığınız makyaj, eşsiz güzelliğinizi gerçekten yansıtıyor mu? Sizin kişiselliğiniz, başkaları tarafından fark edilmenizi sağlar. Kimse güzellik algısını şimdiye kadar başkalarını taklit ederek değiştirmedi. Bu nedenle bırakın o aslında çok güzel olan ve sizi siz yapan, hoşlanmadığınız çilleriniz görünsün. Şayet açık renk kirpikleriniz varsa, bunu kahverengi bir maskarayla yoğunlaştırabilirsiniz. Hem de doğal görünür… Solgun bir ten renginiz varsa, Bioderma Photoderm Nude Touch Renkli Nemlendirici cildinizin sağlıklı görünmesini sağlar. Hafif pembe renkli bir dudak nemlendiricisi ile artık hazırsınız!