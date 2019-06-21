Biliyorsunuz ki 21 Haziran itibariyle Güneş Yengeç burcunda! Hazır Güneş, su grubunun lider burcu Yengeç burcuna geçmişken, bu burcun en öne çıkan stil ve hayatlarına dair detayları sizin için listeledik. İşte Yengeç burcu kadınının güzellik ve aşk sırları:

gısele bundchen yengeç burcunun en önemli temsilcilerinden

Stilleri

yengeç kadını stili

Moda ve alışveriş tutkularıyla bilinen Yengeç burcu kadınları, temsil ettikleri feminen özellikler kadar, stillerinde eğlenceli ve cesur detayları da bir araya getirmeyi severler. Renkleri olan siyah, kırmızı ve maviyi sık sık kullanan Yengeç burcu kadınları, hatları belli eden bodycon elbiseler, tulumlar, yer yer cesur ve çocuksu sokak stillerinden hoşlanırlar. Yengeç burcu kadının önce çıkan stil ikonları; Gisele Bundcen, Margot Robbie, Nicole Kidman, Lady Diana, Selena Gomez, Ariana Grande, Diane Kruger, Sara Sampaio ve Natasha Poly olarak sıralanabilir.

Stil ikonu

met gala 2010

Gisele Bundchen

İmza kokunuz

Thierry Mugler Alien

Bu kadar eğlenceli bir stiliniz varken ve fazla olgun şeylerden hoşlanmıyorken; tabii ki klasik ve ağır parfümlere yönelmeyeceğiniz oldukça açık. Modern, flörtöz, odunsu/çiçeksi/meyveli ve fresh kokular tam size göre. Tıpkı Thierry Mugler Alien gibi...

Spor

lady dıana

Bir Yengeç burcu olarak keyfinize düşkün olsanız da tam bir hiperaktif olduğunuzu söylememiz mümkün. Belirlediğiniz hedefler için disiplinli yönünüzü ortaya çıkarmaktan çekinmiyorsunuz. Ancak spor konusunda en büyük sorununuz sürekli aynı programlardan sıkılıyor olmanız. Sizi sürekli hareket halinde tutacak kardiyo egzersizleri tam size göre. Tabii ki günlük rutininizin değişken olması şartıyla.

Dekorasyon

sıcak dekorasyon önerileri

Rahatlarına düşkün olan Yengeç burçları için kalacakları yer tamamiyle onları yansıtan ve kendilerini iyi hissedebilecekleri bir yer olmalı. Kürk ve peluş gibi yumuşak detaylar, kullanışlı kütüphaneler ve sıcak duvar dekorasyonları tam onlara göre.

Seyahat

hawaıı

Söz konusu tam bir yaz çocuğu olan Yengeç burçları olduğunda, onları en mutlu edecek şeyin sıcak iklimler yani deniz-kum-güneş üçlüsünün olduğunu unutmayın! Yeni kültürler keşfetmeyi sevseler de, şehir yaşantısından da bağları kopmamalı. Hawaii tam onlara göre!

Makyaj

sara sampaıo

Ağır makyajdan hoşlanmıyorsunuz ancak kırmızı ruj ne olursa olsun vazgeçilmezleriniz arasında! Eyeliner ve buğulu bakışlara ek olarak ten makyajında ise mat bir görünüm yerine ışıltılı ürünler favoriniz.

Renkler

yengeç burcu renkleri

Denizin uçsuz bucaksızlığındaki tüm o canlıları düşünün... Parlak renkleri kadar içlerinde bulundurdukları siyah tonlarıyla da öne çıkan bu canlılar da sizin renklerinizi oluşturuyor. Kırmızı, mavi, ay ışığı sarısı ve siyah; kabuğunuzu oluşturan renkler.

Aşk

gısele bundchen ve tom brady

Yengeç burcu kadınları oldukça "şıpsevdi" olarak bilinseler de kalplerini verecekleri insanı bulduktan sonra onlar hakkında bir kez daha düşünmeniz gerekebilir! Aşık olduklarını sandıkları her an aslında heyecanlı ve flörtöz yapılarının bir getirisidir. Aile kurmaya meraklı olan Yengeç burcu kadınları için sevgilisi aynı zamanda birlikte çok eğleneceği arkadaşı yerine de geçmeli.

Yeme-İçme

fast-food

Yengeç burcu kadınları mutfakta oldukça becerikli olarak bilinseler de iş kendi damak tadlarına geldiğinde tam bir abur cubur ve fast-food delisi olabilirler! hamburger menüler, kızartılmış aperatifler ve soslar tam onlara ve hızlı yemek yeme alışkanlıklarına göre.

Yatırım ve Para

vıctorıa's secret modeli sara sampaıo

Yengecin sezgileri ve içgüdüleri çok yoğun olduğu için, ekonomik trendlerdeki değişimleri önceden hissetme potansiyeline sahiptir. Genellikle desteğe ihtiyacı varmış gibi algılanmasına rağmen, güvenliğine çok düşkün olan Yengeç, finansal konularda da oldukça dikkatlidir. Hayatının mali alanındaki planlama ve uygulamalarda her zaman başarılı olur. Yengeç in en tipik yatırım aracı emlaktır. Yine araziye ve binalara, kimselere muhtaç olmamak adına çok önem verir. Öncelikle kendi oturacağı, güvenliği, konforu tam, tüm ailenin rahatlıkla sığabileceği bir ev edindikten sonra, gelir elde etmek ve sağlam yatırımlar yapmak amacıyla emlak almaya devam eder. Ayrıca koleksiyonculuğu nedeniyle, topladığı antikalar, sanat eserleri de yatırım aracı olarak kullandığı diğer alanlardır. Genel olarak toplayıcı, biriktirici bir yapısı olduğu için, boğa gibi yengeç de ne borç almayı ne de borç vermeyi sever. Bir kenara para koymak yengeç için çok zor değildir.

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