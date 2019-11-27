Yılbaşı Ruhu: Ev Hediyesi Fikirleri

Yeni yıl heyecanının en güzel yanı hediye coşkusu değilse nedir? Sevdiklerinize ve kendinize alacağınız birbirinden özel hediyeler için seçim yapmakta zorlanıyorsanız, Yılbaşı Ruhu başlığı altında yer alan önerilerimize göz atmayı unutmayın.

Ev Hediyesi Önerileri 2020

Hediye alışverişi yaparken; karşınızdaki kişinin gerçekten seveceği, şık ve kullanışlı o hediyeyi bulmak için pek çok kriter kafanızda dönüp dolaşıyor olabilir. Yeni yıla girmeye haftalar kala, tercihinizi ev hediyesinden yana kullanmaya kara verdiyseniz, doğru yerdesiniz diyebiliriz. Renkli ve göz alıcı dekoratif hediye önerilerimiz aşağıda sizi bekliyor.

#1 Godiva 2020 Yeni Yıl Koleksiyonu – Karnaval Kutu

Ev hediyesi önerileri 2020

Lezzetli Belçika çikolatalarını tüm dünyaya ulaştıran Godiva, yeni yıla neşe katacak sürprizlerle de karşımızda. Karnavallardan ilham aldığı 2020 Yeni Yıl Koleksiyonu bizim radarımıza şimdiden takıldı. Hem renkli ambalajı hem de ürün çeşidi ile çikolatadan vazgeçemeyen sevdiklerinize bu renkli kutuyu ev hediyesi olarak alabilirsiniz.

#2 Beymen Home – Şarap Seti

yılbaşı sofrası için fikir önerileri

Bünyesinde yer alan moda ve dekorasyon markalarının özel tasarımlarıyla yaşam alanlarına sofistike dokunuşlar katan Beymen Home, 2020 özelinde de yılbaşı sofralarına şık dokunuşlar yapmanızı sağlayacak özel parçalara sahip. İster sevdikleriniz isterseniz de hazırlayacağınız yılbaşı sofrası için Beymen Home’a göz atabilirsiniz.

#3 Vakko Home – 5 Kollu Morning Glory Şamdan

şamdan, yılbaşı sofrası ruhunu ayakta tutacak parçalardan

Yılbaşı sofralarının en önemli tamamlayıcısı olan şamdanlar ile yaşam alanınıza seçkin bir hava katmaya ne dersiniz? Vakko Home’dan seçtiğimiz bu şık tasarımlı şamdan, sofranıza ve bulunduğunuz ortama zengin bir görünüm katmaya aday. Şamdan, kesinlikle yılbaşı ruhuna en yakışan parçalardan.

#4 3’rd Culture – Duafe Koltuk Şalı

Koltuk şalı en ideal yılbaşı hediye önerilerinden

Koltuk şalı da ev hediyesi önerilerimizin olmazsa olmazı elbette. Yılbaşı ruhunu canlandırmak için listenize mutlaka eklemelisiniz. 3’rd Culture markasından gözümüze takılan Duafe Koltuk Şalı’nı arzu nesnesi listemize çoktan ekledik bile. Duafe; saç tarağı olarak bilinen, Gana’da güzelliği ve kadınlığı simgeleyen Duafe isimli Adinkra sembolünü simgeler.

#5 Neslihan Algünerhan – Merry Kozalak Runner

yılbaşı sofraları için hediye önerileri

Yaşasın yılbaşı sofrası ruhu dedirten bir başka ev hediyesi önerisi daha karşınızda. Hediye seçeneği olarak tam nokta atış olmaya aday; kozalak motifli runner örtü, sofralarınızın atmosferini değiştirecek güçte. Yılbaşı enerjisinden uzun süre çıkmak istemeyenler için de oldukça pratik bir çözüm önerisi.

#6 Dıptyque- Mum

yeni yıl alışveriş listesi

Feng Shui gibi trendler sayesinde de evde en çok tercih edilen objelerden olan mumu, farklı aromaları ve rengarenk çeşitleriyle özel günlerde hayat kurtaran bir ev hediyesi olarak düşünebilirsiniz . Hem kokusu ile rahatlatacak hem de yaşam alanına renk katacak bir mum seti ile sevdiklerinizi şımartmaya ne dersiniz?

#7 Nice to Have – Pirinç Zarf Açacağı

Alternatif ev hediyesi önerileri

Evin herhangi bir köşesinde yer verebileceğiniz ve yeni yıl tebrik kartlarını büyük bir hevesle açabileceğiniz bu şık tasarımlı zarf açacağı, alternatif ev hediyesi arayanlara göre. Nice to Have’e ait olan bu zarf açacağı ise bizim de favorilerimizden.

#8 Colorful Life Kırmızı Hoparlör

Alternatif bir yılbaşı hediye önerisi

Sevgilinize ya da en sevdiğiniz arkadaşınıza göre ideal bir hediye seçimi. En sevdiği şarkıları özgürce ve en kaliteli şekilde dinleyebileceği bu renkli tasarım, şıklığıyla unutulmaz bir deneyim yaşatmaya aday. Hatta onun için özel bir Spotify listesi oluşturup, hediyenize daha da unutulmaz hale getirebilirsiniz.

#9 Zara Home – Kadife Kırlent Kılıfı

Kadife Kırlent Yastık Kılıfı

Yaşam alanına eklenebilecek modern ve şık kadife kırlent kılıfı, aradığınız o son dokunuş olmaya aday. Hem renkleri hem de dokusuyla yeni yıl heyecanınız daha da artacak.

#10 Fern &Co- Redberry Kiraz Baskılı Porselen Tatlı Tabağı

Yılbaşı sofrası için detaylara önem verenlere göre

Yuvarlak formlu, kiraz baskılı, porselen yemek tabağı ile sevdiklerinizin sofralarına ışıltı katmasında yardımcı olabilirsiniz. Hatta ufak bir bahaneyle kendi sofranız için de almaya çoktan hazırsınız diye düşünüyoruz.

#11 Monologue – Porselen Bardak

Zamansız duruşu olan porselen bardaklar

Hediye olarak alacağınız ürünün yeşil ve kırmızı renklerinden uzak, daha zamansız olmasını istiyorsanız da, inceliğiyle kalp çalan bu el yapımı porselen bardakları tavsiye edeceğiz. Monologue tasarımlarının bütün renklerini ve formlarını çok seviyoruz ama bu nude tonlar asilliğiyle arzu nesnesi olmakta.

#12 Anthropologie – Yeni Yıl Özel Sabunu

Yılbaşına özel tasarlanan sabunlar

Anthropologie markasının yeni yıl özelinde çıkardığı koleksiyonun ve onun tüm parçalarını, hediye olarak alma fikrine biz çok tamamız. Yılbaşı ağacı süslerinden, özel tasarım kupalara, sabunlardan güzel kokulu mumlara ve burçlara özel hazırlanan ürünlere kadar alternatifli geniş bir seçenek mevcut. Seçimimizi ambalajlarıyla bize göz kırpan sabunlardan yana kullanıyoruz.

#13 Nespresso – Limited Edition

Kahve tutkunlarına özel bir ev hediyesi

Nespresso’nun yılbaşına özel “Limited Edition” koleksiyonu unutulmaz bir hediye seçimi olarak karşınızda duruyor. Marka, Limited Edition koleksiyonu ile İskandinavya’nın büyüleyici atmosferini tasarım ve lezzetle eşleştiriyor.