Zoe Kravitz’in High Fidelity Stilinden İlham Alın

2000 yılında John Cusack’ın başrolünde oynadığı ünlü romantik komedi filmi High Fidelity filmi şimdi internet platformu Hulu‘da dizi formatıyla karşımızda. Bu kez başrolünde Zoe Kravitz‘in yer aldığı dizi, kısa sürede film kadar beğeni topladı. Dizinin eğlenceli akışı kadar bu ilgide Zoe Kravitz’in karakteri Rob Brooks’un çabasız şık stilinin de tabii ki etkisi var!

Vintage, sokak stili, spor ve feminen elementleri bir araya getiren bu stili böylesine çekici kılan ise kolaylıkla uygulanabilir ve rahat olması.

Sizin için sezondan seçtiğimiz parçalar eşliğinde; dizinin kostüm tasarımcısı Sarah Laux’un notları eşliğinde Zoe Kravitz’in High Fidelity stilinden ilham alabilirsiniz.

Hawaii Gömlekler





Dizinin kostüm tasarımcısı Sarah Laux “Vintage dükkanlarını gezerken tesadüfen bu fikire alıştım. Hem Zoe hem de ben bu tarz gömlekleri seviyoruz.” diyor. Dizideki Hawaii gömleklerden bazıları vintage, yeşil olan ise Zoe’nin kendi dolabından.

Laux kıyafetlerin fazla düşünülmüş gibi gözükmesini istemediğinin altını çiziyor. Çünkü Rob karakteri stil sahibi ancak fazla parası da yok. Bu yüzden her şey birbiriyle kombinlenebilir olmalı.

Renkli pantolonlar

hıgh fıdelity dizisi hulu’da yayınlanıyor

Dizide Rob’ın lila rengi chino pantolon ve loaferlarla yarattığı bu görünüme bayılıyoruz! Oldukça rahat olan görünümü renk kullanımıyla nasıl iddialı hale getirebileceğinizin harika bir örneği.

Deri ceket

zoe kravıtz

Dizi boyunca Rob karakterni sık sık bu deri pardesü ile görüyoruz. Banana Republic’in vintage bir ceketinden esinlendikleri bu parça; hem jean hem de eteklerle harika duruyor!

Eğer bu tarz uzun deri ceketler sizin için çok iddialıysa; yılın trendi deri blazerları ya da deri trençkotları da dolabınıza ekleyebilirsiniz.

Arket

Topshop

Mini etek ve sneaker ikilisi

zoe kravıtz dizide rob brooks karakterini canlandırıyor

Bahar ve yaz aylarına geçiş için harika ve konforlu olan bu kombin seçeneğini; uygulanması en kolay olanlardan. Farklı bluz ve tişört seçenekleriyle daha farklı kombinasyonlar da üretebilirsiniz.

Zoe Kravitz’in üzerindeki Dickies tişörtünün de 2000 yılındaki High Fidelity’de John Cusack’ın giydiği tişört olduğunu belirtelim!

Bershka

H&M

Düz kesim jean

çabasız bir görünüm karakterin vazgeçilmezi

Bu sezon oldukça moda olan straight cut denim / düz kesim jean trendini dolabınıza mutlaka eklemelisiniz. Risksiz olan ve her kombini kurtaran bu jean pantolonları; ister sneaker ister botlarla kullanabilirsiniz.

mango

Vintage etkili grafik tişörtler

zoe kravıtz’in çoğu giysisi 2000 yılındaki hıgh fıdelıty filminden kalma

Ne giyeceğinizi bilemediğiniz günlerin kurtarıcısı olan grafik tişörtleri; iddialı aksesuarlarla kullanarak maksimalist etki yaratın.

Urban Outfitters

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Desenleri Karıştırın

zoe kravıtz

Desen ve dokuları birbirine karıştırmaktan korkmayın. Ekose pantolonları renkli üstlerle tamamlayabilirsiniz. Risk almadan iyi bir görünüm elde edemezsiniz!