Yılın Trendi Deri Blazer Ceket İçin Kombin Önerileri

2020 yılında da pek çok 90’lar ve 2000’ler trendlerini göreceğiz gibi duruyor. Bu akımın en yeni üyesi ise oversize deri blazer ceketler!

Maskülen olmadan da güçlü bir feminen etki yaratan bu deri ceketlerin kullanım alanları klasik biker ceketlerden daha geniş olduğu için de şimdiden favorilerimiz arasında.

Zira hem spor kombinlere hem de daha özel görünümlere dek uyarlanabiliyor. Oversize kesimi nedeniyle pantolonlardan minilere geniş bir kullanım alanı da var.

Peki bu deri blazer ceket trendini nasıl günlük görünümlerimize uyarlayabiliriz?

İşte yılın trendi deri blazer ceket için kombin önerileri…

Kontrast yaratın

dua lipa

Dua Lipa da son dönemde sıkça siyah deri blazer ceket kullanan ünlü isimlerden biri. Son olarak beyaz jean ile tamamladığı bu görünümün kontrast etkisine ise bayıldık!

Bella Tarzı

bella hadıd

Bella Hadid bu sezon neredeyse Magda Butrym imzalı deri blazer ceketini sırtından hiç çıkarmadı. Gündüz için deri blazer ceketini rahat eşofman takımları ile kombinleyen genç model; aynı ceketi gece için ise diz altı çizmeler ve grafik tişört elbiselerle kullanıyor.

Maskülen çizgi

elle macpherson

Minimal ve etkileyici bir görünüm için maskülen çizgiden güç alın. Pantolon ve makosen ayakkabı ile tamamlayağınız kombini; aksesuarlarla zenginleştirebilirsiniz.

Şehirde safari

siyah deri ceket kombinleri

Şehirde Indiana Jones efekti yaratmak için; safari pantolonlar ve bohem takıların birleşiminden ortaya çıkan maceraperest formülü uygulayın! Pantolonu tütsü yeşili gibi dikkat çekici tonlarda kullanarak kontrast yaratın.

90’lar stili

haıley baldwın bıeber

Şu bir gerçek ki, 90’lar stilini Hailey Bieber kadar iyi uygulayan ve taşıyan biri daha yok! Genç model, siyah deri blazer ceketini gerçek bir 90’lar yıldızı gibi beyaz çizmeler ve beyaz tişörtle kombinleyerek bir kez daha farkını ortaya koyuyor.

Farklı dokuları harmanlayın

Anna Vitiello

Siz de Anna Vitiello gibi; deri,süet, pamuklu kumaş gibi dokuları bir araya getirerek risk alın. Eğer emin olamıyorsanız; biraz daha doku ekleyin!

Mini kombinleri tamamlayın

mini etek kombinleri

Oversize deri ceketler, mini etek kombinlerini biker ceketten çok daha iyi bir şekilde tamamlıyor.

Vahşi yaşam

kendall jenner

İddialı görünümlerden hoşlanıyorsanız, deri ceketinizi hayvan desenlerine sahip olanlardan edinin! Kendall Jenner gibi sade ve minimal parçalarınızı böylece tek bir ceket dokunuşuyla bir anda hem gündüz hem de gece için iddialı ve şık bir hale getirebilirsiniz.

Sıcak tonlar sevenlere

bella hadid

Deri blazer ceketi illa ki siyah renkte kullanmak zorunda değilsiniz. İçinizdeki 90’lar çocuğuun ortaya çıkaracak yoğun çikolata tonlarında olan ceketlerden edinebilirsiniz. Halka küpeleri ve 2020’nin en trend güneş gözlüğü modellerini de kombine eklemeyi unutmayın!

Slip elbiselerle tamamlayın

Instagram/@SYLVIEMUS_

Dolabımızın vazgeçilmezi ince ip askılı slip elbiseleri sokak stiline deri blazer ceketlerle uygulayabilirsiniz. Böylece bu elbiseleri hem serin havalarda kullanabileceksiniz hem de rahat bir görünüm elde edeceksiniz.