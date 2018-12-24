Akneli Ciltlerin Yapmaması Gereken 8 Makyaj Hatası

Makyaj yaparken akne ve sivilce problemi yaşayan ciltlerin uzak durması gereken 8 temel madde var. İşte kusursuz bir makyaja giden yolda 8 temel kural…



Kirli makyaj fırçalarını kullanmak

Kirli makyaj fırçalarını kullanmak Makyaj fırçaları bakteri barındırmaya oldukça müsaittir. Bunu engellemek için en azından makyaj fırçalarınızı haftada bir BeautyBlender Liquid Blendercleanser gibi bir ürün ile temizlemelisiniz!

Kapatmadan önce sivilceyi sıkmak

Aynada o büyük sivilce ile karşılaştığınızda; sıkma isteği ile cebelleşmek oldukça zor oluyor, farkındayız. Ancak sıktıktan sonra açık alanın üstüne makyaj malzemesi uygulamak durumu daha da kötüleştirecektir.

Fazla makyaj uygulamak

Concealer ve fondöten; harika makyaj malzemeleri olabilir ancak bu her ikisi ile yüzünüzü kaplamanız gerektiği anlamına gelmiyor. Üstelik bu kadar makyaj; cilt problemlerinizi daha da kötü hale getirecektir. Kırmızılıkları engellemek için yeşil concealer yeterli olacaktır.

Güneş koruma kremini es geçmek

Özellikle cildinizde sivilcelerle karşılaştığınız zaman, onları güneşten korumak çok daha fazla önem kazanıyor. Gelecekte leke bırakmalarını da böylelikle önlemiş olursunuz.

Makyaj uygularken parmaklarınızı kullanmak

Ellerinizi yıkamış olsanız bile; ürünlerinize olası bakterilerin bulaşmasını önlemek için fırça ya da sünger kullanımına yönelmelisiniz.

Cildi temizlemeyi unutmak

Cildi temizlemeyi unutmak Aslında unutmamanız gereken en önemli adım bu. Özellikle akne çevresindeki ölü derilerden cildi arındırmak; bu süreçte büyük önem teşkil ediyor.

Yanlış makyaj ürünleri kullanmak

Akne ve sivilcelerle boğuşuyorsanız; yağsız, komedojenik olmayan ürünler tercih etmelisiniz.

Makyaj tekniğinizi geliştirmek yerine cildinize yatırım yapın

Cildinize yatırım yapmak yerine sürekli en iyi concealer veya sivilce söndürücü peşindeyseniz; yanlış yoldasınız demektir. Dermatoloji doktoruna gözükmenizde fayda var.