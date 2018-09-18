Benedict Cumberbatch 3. Kez Baba Olmaya Hazırlanıyor!

Benedict Cumberbatch ve Sophie Hunter çifti 3. bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanıyor!

Dün gece Los Angeles’ta gerçekleşen 2018 Emmy Ödül Töreni‘ne belirginleşmeye başlayan karnı ve bol bir elbise ile katılan Hunter; böylece iddiaları doğrulamış oldu.

Geçtiğimiz yıl Hal Auden Cumberbatch, 2015’te ise Christopher “Kit” Carlton adını verdikleri oğulları dünyaya gelen çift; 2015 Sevgililer Günü‘nde evlenmişti.

Benedict Cumberbatch’ın da yılın çok konuşulan dizilerinden Patrick Melrose dizisindeki karakteri ile En İyi Erkek Oyuncu dalında aday olduğu gecede kazanan isimlerden olamasa da; gecenin sürpriz evlilik teklifindeki verdiği tepkiler ile sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.