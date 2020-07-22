10 Soruda Aybüke Pusat

Temmuz kapağımızın yıldızı Aybüke Pusat’ı on soruda keşfetmeye ne dersiniz?

En sevdiğin şarkı? Sezen Aksu- Kasım Yağmurları.

Burcun? Yükselenin? Balık – Koç.

En çok kullandığın parfüm? Kenzo Flower.

Başucu kitabın? Monte Kristo Kontu.

Buzdolabının olmazsa olmazı? Maydanoz ve limon.

TRENÇKOT: T.A.G.G | MAYO: MOEVA | ETEK: MATICEVSKI/ VAKKO COUTURE

En iyi yaptığın yemek? Enginarlı pilav.

Evde en sevdiğin köşe? Bitki köşesi.

En sevdiğin renk? Nil mavisi.

Seni en çok ağlatan film? Ben Balık burcuyum.

En çok kullandığın emoji? Sörf yapan kız.

Röportaj: Gözde Eyibilir

Fotoğraf: Cihan Alpgiray
Moda Editörü: Tuğçe Ülkümen
Saç: Önder Tiryaki
Makyaj: Ece Birsen

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