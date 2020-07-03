11 Soruda Birce Akalay

Haziran 2020 kapağımızın yıldızı Birce Akalay’ı on bir soruda keşfedin!

Burcun ne? İkizler çarpı iki.

Tek başına en çok ne yapmaktan keyif alırsın? İstanbul’u gezmekten.

En büyük sevgi göstergesi nedir sence? Affetmek.

Kahve mi, çay mı? Kardeş onlar, ayrılmaz. Kışın kahve, yazın fincan çay.

Şu ana kadar aldığın en iyi tavsiye nedir? Bir tane kalbin var, ona iyi bak.

Tarihte şahit olmak istediğin bir olay var mı? Onuncu Yıl Nutku ve Paris’te Rönesans.

ELBİSE: SPORTMAX

KÜPE: REIAN JEWELLERY

Şu an nereye ışınlanmak isterdin? Ege’ye, yazlık evime.

En sevdiğin yemek nedir? Benim sevdiğim çok yemek var. Günüme göre değişir.

En çok kullandığın parfüm? Söylemem ki…

İstanbul dışında hangi şehirde yaşamak isterdin? Zaman zaman İstanbul’dan başka bir yerde yaşamayı düşündüm ama sonra hiç istemedim.

Gardırobunda olmazsa olmaz şeyler? Her çeşit gömlek, ceket, fular, anvelop elbise ya da uzun rahat etekler; bol, yüksek bel kumaş pantolonlar, jean ve tişörtler.

Röportaj: GÖZDE EYİBİLİR

Fotoğraf: EMRE DOĞRU

Moda Editörü: TUĞÇE ÜLKÜMEN

Saç: İBRAHİM ZENGİN/ NO.21

Makyaj: ALİ RIZA ÖZDEMİR