13 Soruda Ayça Ayşin Turan

Ayça Ayşin Turan’la ilk kez bir araya geliyoruz. Samimiyeti ve içtenliği sayesinde sohbetimiz o kadar keyifli geçiyor ki, ikimiz de bitsin istemiyoruz. Onu tanımak güzel! Son olarak Hakan: Muhafız’da izlediğimiz güzel oyuncuyu tanıdığınızda siz de çok seveceksiniz.

Burcun ne? Akrep.

En sevdiğin şarkı? Tüm Sting şarkıları.

En çok kullandığın parfüm? Çok uzun zamandır Gucci Guilty kullanıyorum.

Başucu kitabın? Özel bir başucu kitabım olmadı. Bazen astrolojiyle ilgili şeyler okuyorum, bazen kişisel gelişim. Bazen de roman. Mesela bu aralar Kafka’nın Milena’ya Mektuplar kitabına başladım.

Buzdolabının olmazsa olmazı? Peynir ve meyve.

Evde en sevdiğin köşe? Açık olmasa bile televizyon karşısı.

En sevdiğin renk? Çok var. Beyaz, siyah, kırmızı, yeşil, mavi… Renklerin hepsini seviyorum sanırım.

Seni en çok ağlatan film? Up/ Yukarı Bak.

Seni en çok güldüren film? İyi, zekice yazılmış bir komedi olması yeterli. Ayrıca animasyon izlemeyi seviyorum ve onlara çok gülüyorum.

Çantandan eksik etmediğin üç şey? Telefon, parfüm ve lipstick.

Favori telefon uygulaman? WhatsApp.

En çok kullandığın emoji? Gülerken ağlayan emoji.

Bir süper gücün olsaydı, bu? Uçmak isterdim. Ya da bir yerden bir yere hızlıca gitmek isterdim.