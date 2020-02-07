14 Şubat Sevgililer Günü’ne Özel Güzellik Ürünü Önerileri

Çikolatalar, güller, oyuncaklar… 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye seçimi yaparken zamanda kalıcılığı ve etkisi daha güçlü olan bir arayış peşinde olanlara önerilerimiz aşağıda. Hatta Sevgililer Günü’nünü bahane edip, kendinize de özel bir hediye alabilirsiniz.

Unutmayın ki; partnerinizin günlük rutinine dahil edeceği güzellik ve bakım ürünleri her zaman için garantici hediye seçeneklerinden. Taşınabilir parfüm ya da sınırlı sayıda üretilen özel bir mum. Alternatif önerilerin yer aldığı bu listeye göz atmadan hediyenizi seçmeyin. Bu arada 14 Şubat Sevgililer Günü için hesaplı kutlama önerileri arıyorsanız, önerilerimize göz atmayı unutmayın.

Romantik ve şık olan bu hediye fikirlerinden biri mutlaka size / sevdiğinize göre.

#1 Caudalie İnceltici ve Selülit Karşıtı Etkili Vücut Yağı

Caudalie İnceltici ve Selülit Karşıtı Etkili Vücut Yağı

Vücut bakımınız için vazgeçilmeziniz olmaya aday o ürünle tanışın. Etkili İnceltici ve Selülit Karşıtı Etkili Vücut Peelingi, Caudalie Vinothérapie Spasının imza bakım ürünü. Üzüm çekirdekleri ve içerdiği kurutucu etkiye sahip 6 esansiyel yağ ile cildinizi pürüzsüzleştirir, yumuşatır, ipeksi bir hisse kavuşturur ve inceltici bakıma hazır hale getirir.

#2 NUXE Aquabella Emülsiyon

NUXE Aquabella Emülsiyon

Bu hafif emülsiyon taze bir bitiriş sağlayarak doğal bir cilt görünümünü tamamlıyor. Cildinizin farklı ihtiyaçlara sahip bölgelerine aynı anda cevap veren bu ürün kuru alanları nemlendirirken içeriğindeki Silica pudra ile de yağlı bölgeleri matlaştırıyor. İlk uygulamadan itibaren daha nemli ve daha mat bir cilt sizi bekliyor.

#3 I Heart Revolution Turkish Delight Chocolate far paleti

I Heart Revolution Turkish Delight Chocolate far paleti

Bu far paleti tam hediyelik. Hem “Canım kendim” diyenlere hem de hediye arayışında olanlara göre… Gül kokulu Türk lokumu far paleti, birbirinden canlı renkleri içeriyor. Pembe, yeşil ve sarı altın tonları dahil olmak üzere mat ve ışıltılı tonlardan oluşan bu palet ile tatlı krizine girmeye hazır mısınız?

Peki, o özel gün için birbirinden farklı saç modeli önerileri denemeye ne dersiniz? Sevgililer Günü’nde deneyebileceğiniz pratik ve şık saç modeli önerilerine göz atmayı unutmayın.

#4 Wet n Wild’ın Megalast Mat Ruj

Wet n Wild’ın Megalast Mat Ruj

Wet n Wild’ın Megalast ruj serisi, dudaklarda gün boyu kalıcılık sağlamak isteyenler için yenilenen formülüyle karşınızda. Yenilenen formülündeki yüksek etkili pigmentasyonu sayesinde dudaklarda uzun süre pürüzsüz bir görünüm elde edilmesini sağlayan Megalast Ruj serisinde parlak ve mat olmak üzere 16 farklı renk tonu bulunuyor.

#5 Beauty Pillow Anti Aging Yastık

Beauty Pillow Anti Aging Yastık

Kendinize hediye almak için arayıştaysanız Beauty Pillow Anti Aging Yastık tam sizlik. Yastığınız siz uyurken gece bakımınızı üstleniyor ve cildinizi onararak güzelleştiriyor. Daha ne olsun. Hediye gibi hediye! Beauty Pillow, sıradan bir yastıkta uyurken oluşabilecek şişlikleri ve ezilmeleri önleyen ve yüzün doğal hatlarına uyum sağlayan tasarımıyla zamanı sizin için durduruyor.

#6 Acqua di Parma Note di Colonia

Acqua di Parma Note di Colonia

İtalyan parfüm markası Acqua di Parma’nın, müzikten ilhamla yarattığı Note di Colonia serisi, tıpkı müzik gibi duyuları harekete geçiriyor ve her bir koku sizi farklı deneyime sürüklüyor. Colonia’nın eşsiz zarafetini yeniden yorumlayan kokularından Note di Colonia V, müziğin coşkusunu kokularında birleştiriyor. Güçlü müzik eserleri gibi yankılanan kokuları, sanatsal ifadelere ustalıkla taşıyor. Kokusuyla yaz gecelerine gizem katan yoğun esansları modern ve zamansızlık hissini ön plana çıkarıyor. Orta notası bergomat ve limonun neşeli valsi ile dans ediyor. Son notası ise zencefilin canlı ruhu ve ardıcın taze, aromatik tonlarına taşıyarak duyularda gerçek bir patlama yaşatıyor.

#7 Dyptique Paris en Fleur Mum

Dyptique Paris en Fleur Mum

Mum, zamanı ve modası asla geçmeyecek hediye ürünlerinden kuşkusuz. Dyptique Paris en Fleur Mum da şık görünümü ile kendinizi şımartacak yönde bir hediye. 14 Şubat Sevgililer Günü için de biçilmiş kaftan bir seçim.

#8 Cartier Baiser Vole Vücut Kremi

Cartier Baiser Vole Vücut Kremi

Özel ve unutulmaz bir hediyeye ne dersiniz? Cartier ‘in bu vücut kremi, zarif zambak kokusu ile yumuşak kadifemsi bir cilt yaratıyor. Zengin formülü bol miktarda nem sağlar ve hızla emilir. Mükemmel bir seçim.

#9 Shiseido Ultimune Power Infusing Eye Concentrate

Shiseido Ultimune Power Infusing Eye Concentrate

Shiseido Ultimune Power Infusing Eye Concentrate, göz çevresindeki hassas cilt dokusunu yorgunluk ve yaşlanma belirtilerine karşı güçlendirerek koruma altına alıyor. Kozmetik sektöründe ilk defa göz çevresini sürtünmenin neden olduğu zararlardan koruyan bir göz çevresi bakım kremi förmülü olduğunu da hatırlatalım.