Sevgililer Günü İçin Uygun Fiyatlı Romantik Kutlama Önerileri

Yaklaşan Sevgililer Günü, beraberinde birbirinden farklı kutlama fikirlerini de getiriyor. Ancak Sevgililer Günü’nde partnerinizi illa ki pahalı hediyeler ya da büyük kutlama organizasyonları ile şımartmak zorunda değilsiniz.

Eğer yaratıcı ve romantik olduğu kadar bütçe dostu kutlama önerileri arıyorsanız doğru yerdesiniz!

İşte Sevgililer Günü çin uygun fiyatlı romantik kutlama önerileri…

# Mug (Kupa) Tasarlayın

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It is 31 degrees outside and as much as I would love to be in the garden, my face was melting so I had to come inside and crank the air! Oh, and yes, I drink hot coffee even in the heat! #coffeeaddictforlife This cute little tray and the mugs are both from the dollar store, which I really think should be called "The $20 Store", since I have a very hard time walking out of that store without spending around $20! 😜 I just wrote on the mugs with a sharpie pen😉 #mydollardesign Also sharing for #myfarmhousefacelift (kitchens this week) #brightwhitewednesday #whitewashwednesday #woodandwhitewednesday #myneutralnestwednesday #wednesdaycoffeesocial Would @deniseodonnell8 @ourhumbleabode or @lovesthefind care to share, if you haven't already😊 … #instadecor #whiteinterior #kitchenstyling #mycupofjojo #farmhousestyle #farmhousekitchen #blackandwhitekitchen #paintedcountertops #cottagestyle #instahome #sharpiemug #dollarstoredecorating #reallifehome #myhomesense

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Bunun için sadece boya değil, bu tarz cam ya da seramiklerin üzerine yazabilen kalemlerden de kullanabilirsiniz. İki adet mug (kupa) edinin; sonrasında ister isimlerinizi, ister yıldönümünüzü ya da sizin için önemli bir mesajı yazın. İşte birbiriniz için harika bir hediye seçeneği!

# Uyugun fiyatlı yemek buluşması

Herkesin kendisini yerken mutlu hissettiği bir abur cubur veya fast food seçeneği varır. Mesela partneriniz Burger King’in patates kızartmalarından ya da Oreao’lardan hoşlanıyor olabilir. Öyleyse evde sevdiği abur cubur veya fast food seçeneklerinden oluşan romantik olduğu kadar eğlenceli bir sofra hazırlayın!

# Bir şarkının sözlerini sevgilinize göre yeniden yazın

Bunun için Mariah Carey olmanıza gerek yok. Birinin size neler hissettirdiğini kağıda dökmek oldukça yaratıcı bir seçenek olacaktır. Üstelik siz bu şarkıyı seslendirirken oldukça keyifli zaman geçireceğinize de eminiz!

# Bir odayı içi notlarla dolu balonlarla doldurun

Kağıtları küçük şeritler halinde kesin. Sonrasında her birine sevgilinizde sevdiğiniz özellikleri birer birer yzın. Balonların içerisine dilediğiniz kadar bu notlardan doldurun, şişirin ve odaya yerleştirin. İlk bakışta balonlar klasik birer Sevgililer Günü dekorasyonu gibi görünecek ancak onları patlattığınızda bu sürpriz karşı tarafı da çok şaşırtacak.

# Battaniyeleri çadır gibi kullanın

Bu dekorasyonu ister evin içinde isterseniz de -eğer hava şartları uygunsa- güzel bir manzaranın karşısında uygulayabilirsiniz. Battaniyelerinizi karedeki gibi çadır halinde kullanabilir, bu sıcak ortamda sinema gecesi düzenleyebilirsiniz.

# Battaniyeleri sarınıp sün batımını izlemeye çıkın

Baş başa kalıp güzel bir manzaradan battaniyelerinizin altında gün batımını izlemek her ikinize de huzur verecek.

# Aynayı tatlı Post-it notlarıyla kaplayın

Onda sevdiğiniz tüm güzel şeyleri güzel not kağıtlarına yazıp aynaya yapıştırın. İsterseniz notlrı kalp şeklinde de dizebilirsiniz.

# Tüm ışıkları mum için kapatın

Ne mumdan daha romantik olabilir ki? Planınız ister film izlemek ister romantik bir akşam yemeği olsun; mumlardan yararlanın.

# Yatakta kahvaltı sürprizi

Akşam yemeği için uzun uzun uğraşmak istemiyorsanız; kolay bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz. Hatta peynirleri kalp şeklinde kesin!

# Bir kavanozu gelecekteki “date” fikirlerinizle doldurun

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First of All – Happy Valentine’s Day! Secondly, please don’t let Valentine ’s Day be one of only handful of times you go on a date with your significant other. Quality, focused time with one another strengthens your relationship and allows you to grow closer to your partner in more ways than one. A year ago my husband and I went to a weekend conference and on one of the nights all of the couples were asked to go on a date. My husband and I went to Victoria’s in Appleton and we had the best time. We ate too much food, drank too much wine, and after a night of laughter we realized that since becoming pregnant and having a baby it has been over a year since we had been on a date. I should also add that I had just finished nursing prior to this weekend so my tolerance level for any type of alcohol was about half a glass and I was a goner. We realized our focus had shifted from our marriage because of the events that happened in our life and we left that weekend dedicated to prioritizing each other even with having a newborn and one of the ways we are doing that is through weekly date nights. Yes, Weekly. Every other week we get a sitter so we can get out of the house, just the two of us, and the other weeks we stay home but our kids know it is date night. Except the toddler, he just doesn’t get it yet. We’ve recommitted ourselves to each other and our focus was realigned but in the year that we’ve been doing this sometimes are date nights are just a quick dinner and then we are back into survival mode at home so to start our next year of dating off right we now have a date night jar. Every week we pick one and whatever it says we do it. So to join me in spicing up date nights and head over to LittleOakMarketplace.com to download your free date night ideas and who knows, maybe this will relight the spark that you forgot you had.

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Beyin fırtınası sonrası bulduğunuz buluşma fikirlerini bir kavanoza doldurun. Böylece “bu akşam ne yapalım?” sorusu artık cevapsız kalmamış olur!

# “Valen-timeline” düzenleyin

Beraber geçirdiğiniz sürenin en iyi anlarını bir araya getirin. Sevdiğiniz anların fotoğraflarını bastırın, altlarına notlar ekleyin. Yani kısaca bir timeline oluşturun!

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1994 İstanbul doğumlu Müşra, Marie Claire Türkiye’de dijital içerik editörlüğü dışında; zamanını müzik yazarlığı, sevdiği konularda videolar çekmek, çizgi romanlar ve internet alışverişi ile geçiriyor. Karaokeden daha çok sevdiği bir şey varsa o da kırmızı ruj, lip gloss, Kate Moss ve İngiliz sokak stiline dair olan her şey…

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