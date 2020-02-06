Sevgililer Günü İçin Uygun Fiyatlı Romantik Kutlama Önerileri

Yaklaşan Sevgililer Günü, beraberinde birbirinden farklı kutlama fikirlerini de getiriyor. Ancak Sevgililer Günü’nde partnerinizi illa ki pahalı hediyeler ya da büyük kutlama organizasyonları ile şımartmak zorunda değilsiniz.

Eğer yaratıcı ve romantik olduğu kadar bütçe dostu kutlama önerileri arıyorsanız doğru yerdesiniz!

İşte Sevgililer Günü çin uygun fiyatlı romantik kutlama önerileri…

# Mug (Kupa) Tasarlayın

Bunun için sadece boya değil, bu tarz cam ya da seramiklerin üzerine yazabilen kalemlerden de kullanabilirsiniz. İki adet mug (kupa) edinin; sonrasında ister isimlerinizi, ister yıldönümünüzü ya da sizin için önemli bir mesajı yazın. İşte birbiriniz için harika bir hediye seçeneği!

# Uyugun fiyatlı yemek buluşması

Herkesin kendisini yerken mutlu hissettiği bir abur cubur veya fast food seçeneği varır. Mesela partneriniz Burger King’in patates kızartmalarından ya da Oreao’lardan hoşlanıyor olabilir. Öyleyse evde sevdiği abur cubur veya fast food seçeneklerinden oluşan romantik olduğu kadar eğlenceli bir sofra hazırlayın!

# Bir şarkının sözlerini sevgilinize göre yeniden yazın

Bunun için Mariah Carey olmanıza gerek yok. Birinin size neler hissettirdiğini kağıda dökmek oldukça yaratıcı bir seçenek olacaktır. Üstelik siz bu şarkıyı seslendirirken oldukça keyifli zaman geçireceğinize de eminiz!

# Bir odayı içi notlarla dolu balonlarla doldurun

Kağıtları küçük şeritler halinde kesin. Sonrasında her birine sevgilinizde sevdiğiniz özellikleri birer birer yzın. Balonların içerisine dilediğiniz kadar bu notlardan doldurun, şişirin ve odaya yerleştirin. İlk bakışta balonlar klasik birer Sevgililer Günü dekorasyonu gibi görünecek ancak onları patlattığınızda bu sürpriz karşı tarafı da çok şaşırtacak.

# Battaniyeleri çadır gibi kullanın

Bu dekorasyonu ister evin içinde isterseniz de -eğer hava şartları uygunsa- güzel bir manzaranın karşısında uygulayabilirsiniz. Battaniyelerinizi karedeki gibi çadır halinde kullanabilir, bu sıcak ortamda sinema gecesi düzenleyebilirsiniz.

# Battaniyeleri sarınıp sün batımını izlemeye çıkın

Baş başa kalıp güzel bir manzaradan battaniyelerinizin altında gün batımını izlemek her ikinize de huzur verecek.

# Aynayı tatlı Post-it notlarıyla kaplayın

Onda sevdiğiniz tüm güzel şeyleri güzel not kağıtlarına yazıp aynaya yapıştırın. İsterseniz notlrı kalp şeklinde de dizebilirsiniz.

# Tüm ışıkları mum için kapatın

Ne mumdan daha romantik olabilir ki? Planınız ister film izlemek ister romantik bir akşam yemeği olsun; mumlardan yararlanın.

# Yatakta kahvaltı sürprizi

Akşam yemeği için uzun uzun uğraşmak istemiyorsanız; kolay bir kahvaltı tabağı hazırlayabilirsiniz. Hatta peynirleri kalp şeklinde kesin!

# Bir kavanozu gelecekteki “date” fikirlerinizle doldurun

Beyin fırtınası sonrası bulduğunuz buluşma fikirlerini bir kavanoza doldurun. Böylece “bu akşam ne yapalım?” sorusu artık cevapsız kalmamış olur!

# “Valen-timeline” düzenleyin

Beraber geçirdiğiniz sürenin en iyi anlarını bir araya getirin. Sevdiğiniz anların fotoğraflarını bastırın, altlarına notlar ekleyin. Yani kısaca bir timeline oluşturun!