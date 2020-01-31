Sevgililer Günü‘ndeki o romantik buluşma için hala doğru saç modeline karar veremediniz mi? Öyleyse kesinlikle doğru yerdesiniz!

Her kombinle uyum sağlayacak; zamansız olduğu kadar da modern, romantik ve seksi olan bu saç modellerinin kalbimizi çalmasının bir diğer nedeni ise oldukça pratik şekilde uygulanabilir olmaları.

Üstelik bu rehberdeki saç modellerini sadece romantik buluşmalarda değil; günlük yaşamınızda da kolayca kullanabilirsiniz.

İşte Sevgililer Günü’nde deneyebileceğiniz pratik ve şık saç modelleri…

Geriye tutturulmuş dalgalar

Lucy Hale

Claire’s Matte Bobby Pins, Black, 30 Pack

Lucy Hale’in bu basit hilesi, dalgalarını olduğundan daha da hacimli göstermiş. Siz de tel tokalarla geride bir kaç dalgayı sabitleyerek hacim yaratın.

Dağınıl dalgalar

Selena Gomez

BaByliss Titanium Brilliance Wave Wand

Asla modası geçmeyen romantik dalgalı saç modelleri; doğru maşa seçimiyle uygulaması da oldukça kolay. Plaj dalgaları yaratmak için deniz tuzu spreylerinden de yararlanabilirsiniz.

Ensede at kuyruğu

Zoe Kravitz

Loeffler Randall

Zoë Kravitz’in sıkça kırmızı halıda da uyguladığı bu görünüm; aslında oldukça sofistike bir etki yaratıyor. Daha dramatik bir görünüm için iri ve desenli kumaş lastik tokalardan destek alın.

Küçük topuz

Maya Hawke

L’Oreal Elnett Normal Strength Hairspray

Küçük ve basit topuzlar, sevgilinizle buluşacağınız geceler için her zaman şık bir seçim olmuştur. Siz de Maya Hawke gibi daha sıkı topuz ve bir kaç tutam saçı serbest bıraktığınız bir görünümle daha etkili bir tarz yakalayabilirsiniz.

Saç örgülerinize aksesuar ekleyin

Gemma Chan

Free People

Dikkat çekici saç modelleri konusunda saç örgülerinin yeri çok ayrı. Ancak örgünüzü biraz daha farklılaştırmak istiyorsanız; Gemma Chan gibi kurdele tokalardan destek alabilirsiniz.

Saç bandı

Gabrielle Union

Accessorize

Gabrielle Union gibi topladığınız saçınıza ekstra bir bant ekleyin. Bu sayede hem daha sıkı ve bozulması güç bir saç modeli elde etmiş olacaksınız hem de saç modeliniz daha da havalı bir hale gelecek.

Dağınık topuz

Vanessa Hudgens

Oribe Dry Texturizing Spray

Basit bir topuz yapın. Sonrasında kısa saçlarınızın aşağıya düşmesine izin verin. Son dokunuş olarak ise saç spreyiyle bu görünümü sabitleyin.

Yarım at kuyruğu

Margaret Qualley

Lelet NY The Haute Pursuit Gold-Tone Hair Clip

Romantik saç modelleri denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olan yarım at kuyruğu; kesinlikle uygulaması en pratik modellerden biri. Margaret Qualley gibi siz de dikkat çeken bir toka ile bu görünümü bir üst seviyeye taşıyın.

Kusursuz düz saç

Rosie Huntington-Whiteley

John Frieda Frizz Ease Extra Strength Serum

Çok basit gibi görünse de; tüm kıyafetlerle giden kusursuz şekilde düzleştirilmiş saçlar vazgeçilmezlerimiz arasında. Siz de Rosie Huntington-Whiteley gibi deri ceket ve jean ile kombinleyerek asi bir görünüm elde edin.