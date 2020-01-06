Geçtiğimiz gece gerçekleşen 77. Altın Küre Ödülleri gecesi sadece kazananları ve iddialı elbiseleriyle değil; ışıltılı güzellik görünümü seçimleriyle de oldukça konuşuldu.

2020 güzellik trendlerinin habercisi niteliğindeki bu görünümler, önümüzdeki sezon için bize fazlasıyla ilham kaynağı olacak. Gümüş far trendinden, aksesuar seçimlerine; 2020 Altın Küre Ödülleri’nin öne çıkan güzellik görünümleri için yazımızı okumaya devam edin!

Kerry Washington’ın Bob Saç Kesimi

Kerry Washington

Blazer ceketi ve kırmızı rujunu tamamladığı bu “patron” görünümüne bayıldık! Özellikle kısa saç modellerinden bob kesimi tercih ederek görünümüne sofistike bir hava katmış.

Priyanka Chopra Jonas’ın Hollywood Işıltısı Taşıyan Dalgaları

Priyanka Chopra Jonas

Priyanka Chopra, vintage havası taşıyan saçları, mücevherleri ve makyajıyla gerçek bir nostaljik Hollywood yıldızı gibiydi.

“Queen Amidala” Görünümüyle Rooney Mara

Rooney Mara

Rooney Mara’nın Star Wars’tan ilhamını almış gibi görünen ikili topuzu, 2020 Altın Küre Ödülleri gecesinin en dikkat çekenlerinden biriydi. Mara makyaj konusunda ise sade görünümü tercih etmişti.

Ansel Elgort’un Simli Gözleri

ansel elgort

Ansel Elgort’un göz pınarlarına simli far uyguladığı bu cesur görünüm bir trende dönüşür mü dersiniz?

Winnie Harlow’un Elektrik Mavisi Göz Makyajı

Winnie Harlow

Picasso mavisini göz makyajına uygulama fikri sayesinde Winnie Harlow’u yeni güzellik ilhamlarımız arasına ekleyebiliriz! Işıltılı elbisesiyle kusursuz uyumdaki makyajını mat nude dudaklar ile tamamlamıştı.

Beanie Feldstein’ın Örgü Saç Bandı

Beanie Feldstein

Pedli iri saç bantları, 2020’de de etkisini sürdürecek. Altın Küre 2020 kırmızı halısında Beanie Feldstein’ın yaptığı gibi aynı tonda küpelerle tamamlayarak 60’lar etkisi yaratın.

Margot Robbie’in Plaj Dalgaları

Margot Robbie

Kış aylarında Margot Robbie’nin plaj dalgalarını geri getirmesi, kırmızı halıda taze bir etki yarattı. Makyajında ise sade toprak tonlarını tercih etmişti.

Lucy Boynton’ın Metalik Anı

lucy boynton

Lucy Boyton’ın ezber bozan ters yönde kuyruklu eyeliner’ı ve metalik kristalleri bize fazlasıyla Euphoria havası verdi! Bob saçlarını ise yine aynı punk etkide şekillendirmişti.

Zoe Kravitz’in Klasik Kırmızı Ruju

zoe kravıtz

Big Little Lies dizisinin yıldızı Zoe Kravitz, klasik ve pratik kırmızı ruj görünümünden yana kullanmıştı tercihini. İri küpeleri ve pixie kesim saçlarıyla harika görünüyor!

Joey King’in Gümüş Göz Makyajı

joey kıng

2020’de altın farları bir kenara bırakın çünkü tam anlamıyla “gümüş çağı” yaşayacağız! King’in mavi gözlerini ortaya çıkaran bu gümüş smoky makyajı denemek için sabırsızlanıyoruz!